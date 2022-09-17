Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 5 выпуске от 17.09.2022?

С первых минут в 5 выпуске «МастерШеф. Битва сезонов» царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Однако не все смогли справиться с ними. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 5 выпуске, уже сейчас.

На конкурсе чёрных в 5 выпуске боролись: Андрей, Олег, Ира и Виктор. Под коробками на кухонных поверхностях их ждали… штангенциркули. Участники зафиксировали их на рабочих столах на отметке 7 см. Это и был диаметр их будущих блюд, которые должны были иметь форму шара. Перед чёрными стояло задание приготовить полноценное, многокомпонентное блюдо ресторанного уровня. Пустую шоколадную сферу делать запрещалось. Это испытание показывало, насколько они умеют играть с формами и разными вкусами. На приготовление жюри дало два часа.

Кроме того, шар должен был быть легким. Перед вердиктами судьи взвешивали блюда, и участники, сферы которых были тяжелыми, попадали в зону риска. Блюдо Виктора Перехреста оказалось самым тяжелым (345 г). А Олег Ковальчук в работе использовал наименьшее количество техник. Именно поэтому в 5 выпуске шоу «МастерШеф. Битва сезонов» проект покинули сразу два участника: Виктор Перехрест и Олег Ковальчук.

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