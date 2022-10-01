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МастерШеф

Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 7 випуску від 01.10.2022?

01.10.2022

З перших хвилин у 7 випуску «МастерШеф. Битва сезонів» панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли впоратися з ними. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 7 випуску, вже зараз.

МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 7 від 01.10.2022?

На конкурсі чорних було спекотно! В ньому брали участь: Саша Кривець, Дмитро Балита, Павло Серветник і Катерина Велика. Учасники підійшли до робочих поверхонь, на яких їх чекали різні набори продуктів: оселедець з буряком, куряча грудка з шампіньйонами, цибуля з печінкою та картопля зі свининою. Завдання кулінарів –  дати нове життя цим продуктовим наборам. 

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“Чорні фартухи” мали приготувати страви так, аби ті зазвучали по-новому. Крім того, завдання було надзвичайної складності, адже вони мали вигадати не одне, а якомога більше нових поєднань. Головними інгредієнтами мали стати саме ці продукти. Однак судді дозволили учасникам користуватися коморою і приносити до 20 відсотків інших інгредієнтів. Проте найгірше з конкурсом впорався Дмитро.

МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 7 від 01.10.2022?

Саме тому, у 7 випуску шоу «МастерШеф. Битва сезонів» проєкт залишив Дмитро Балита.  

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