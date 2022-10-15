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МастерШеф

Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 9 выпуске от 15.10.2022?

15.10.2022

С первых минут в 9 выпуске «МастерШеф. Битва сезонов» царила напряженная атмосфера. Претендентов главного приза проекта ждало немало интересных задач. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 9 выпуске уже сейчас.

МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 9 от 15.10.2022?

На конкурсе черных сегодня сражались: Влад Мицкевич, Саша Белодед, Саша Кривец и Анжела Липская. Задача заключалась в том, чтобы каждый участник приготовил тематический обед. Он должен был состоять из трех блюд: закуски, основного блюда и десерта. Но тематика каждого участника была уникальной – воплотить в своем блюде целую стихию: огонь, воду, землю и воздух. Участники по очереди вытаскивали карточки со стихиями. И какую карту они выбирали, над такой темой они и работали. По результатам конкурса все участники справились с заданием хорошо.

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Поэтому в 9 выпуске шоу «МастерШеф. Битва сезонов» проект не покинул никто.

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