МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 10 от 22.10.2022?

Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 10 выпуске от 22.10.2022?

С первых минут в 10 выпуске «МастерШеф. Битва сезонов» царила напряженная атмосфера. Претендентов главного приза проекта ждало немало интересных задач. Однако не все смогли справиться с ними. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 10 выпуске уже сейчас.

На конкурсе черных сегодня соревновались: Наталья Петрик, Анжела Липская, Саша Белодед, Пава, Павел Серветник и Влад Мицкевич. Слепой жеребьевкой участники определили, за какой поверхностью они работали. Судьи привезли коляску с продуктами. Все, что в ней было – ингредиенты, которыми могли пользоваться участники на сегодняшней битве. Вытаскивали их поочередно – по номеру поверхности. В коляске были: перепелка, дорадо, картофель, таранька и т.д. Каждый из участников брал себе по десять продуктов.

Хуже всего с задачей справилась Анжела Липская. Поэтому именно Анжела покинула шоу «МастерШеф. Битва сезонов» в 10 выпуске проекта.

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