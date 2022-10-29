МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 11 от 29.10.2022?

Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 11 выпуске от 29.10.2022?

С первых минут в 11 выпуске «МастерШеф. Битва сезонов» царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных задач. Однако не все смогли справиться с ними. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 11 выпуске уже сейчас.

На конкурсе черных сегодня соревновались: Саша Кривец, Влад Мицкевич, Наталья Петрик и Катя Великая. Каждый участник занял свою рабочую поверхность, на которой были коробки, а под ними разные овощи во всех фазах жизнедеятельности. К примеру, семена тыквы, тыква и тыквенные чипсы. Задача – объединить все эти ингредиенты в одно блюдо. На эту задачу судьи выделили участникам 1,5 часа.

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Хуже всего с этой задачей справилась Наталья Петрик. Поэтому именно Наталка покинула шоу «МастерШеф. Битва сезонов» в 11 выпуске проекта.

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