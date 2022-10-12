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МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 9: Хто виграє у запеклому поєдинку двох найкращих друзів?

12.10.2022

У суботу, 15 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 9 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 9 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

МастерШеф. Битва сезонів 9 випуск: анонс від 15.10.2022

У першому конкурсі капітанами команд будуть Влад Міцкевич і Пава. Головна битва сезону відбудеться лише між капітанами. Перемогу здобуде та команда, капітан якої приготує найкращу авторську страву. Але найголовнішим в цій битві буде час. Саме час для приготування цих страв будуть заробляти команди. Кому вдасться отримати довгоочікувану перемогу? Дізнаємось зовсім скоро! 

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Не пропустіть 9 випуск кулінарного шоу «МастерШеф. Битва сезонів» цієї суботи, 15 жовтня, о 19:00 на СТБ!

Video: «МастерШеф. Битва сезонів» випуск 9: Хто виграє у запеклому поєдинку двох найкращих друзів?

МастерШеф. Битва сезонів що буде у 9 випуску? Дивіться анонс МастерШеф. Битва сезонів випуск 9 від 15.10.2022 в матеріалі СТБ

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