МастерШеф. Битва сезонов 9 выпуск: анонс от 15.10.2022

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 9: Кто выиграет в поединке двух лучших друзей?
В субботу, 15 октября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 9 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же будет в 9 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!
В первом конкурсе капитанами команд будут Влад Мицкевич и Пава. Главное сражение сезона состоится только между капитанами. Победу одержит та команда, капитан которой приготовит лучшее авторское блюдо. Но самым главным в этом сражении будет время. Самое время для приготовления блюд будут зарабатывать команды. Кому удастся одержать долгожданную победу? Узнаем совсем скоро!
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Не пропустите 9 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Битва сезонов» в эту субботу, 15 октября, в 19:00 на СТБ!
Video: «МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 9: Кто выиграет в поединке двух лучших друзей?
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