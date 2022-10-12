МастерШеф. Битва сезонов 9 выпуск: анонс от 15.10.2022

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 9: Кто выиграет в поединке двух лучших друзей?

В субботу, 15 октября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 9 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же будет в 9 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

В первом конкурсе капитанами команд будут Влад Мицкевич и Пава. Главное сражение сезона состоится только между капитанами. Победу одержит та команда, капитан которой приготовит лучшее авторское блюдо. Но самым главным в этом сражении будет время. Самое время для приготовления блюд будут зарабатывать команды. Кому удастся одержать долгожданную победу? Узнаем совсем скоро!

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Не пропустите 9 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Битва сезонов» в эту субботу, 15 октября, в 19:00 на СТБ!

Video: «МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 9: Кто выиграет в поединке двух лучших друзей? МастерШеф. Битва сезонов, что будет в 9 выпуске? Смотрите анонс МастерШеф. Битва сезонов выпуск 9 от 15.10.2022 в материале СТБ

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