Проекты
Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Сериалы
Сериалы
 Все буде добре
Все буде добре
Все проекты
ua
МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 9: Кто выиграет в поединке двух лучших друзей?

12.10.2022

В субботу, 15 октября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 9 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же будет в 9 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

МастерШеф. Битва сезонов 9 выпуск: анонс от 15.10.2022

В первом конкурсе капитанами команд будут Влад Мицкевич и Пава. Главное сражение сезона состоится только между капитанами. Победу одержит та команда, капитан которой приготовит лучшее авторское блюдо. Но самым главным в этом сражении будет время. Самое время для приготовления блюд будут зарабатывать команды. Кому удастся одержать долгожданную победу? Узнаем совсем скоро!

Больше по теме: Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 8 выпуске от 08.10.2022?

Не пропустите 9 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Битва сезонов»  в эту субботу, 15 октября, в 19:00 на СТБ!

Video: «МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 9: Кто выиграет в поединке двух лучших друзей?

МастерШеф. Битва сезонов, что будет в 9 выпуске? Смотрите анонс МастерШеф. Битва сезонов выпуск 9 от 15.10.2022 в материале СТБ

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Круассан
МастерШеф

Круассан: рецепт от Ивана Милановича

 Вершкові сіннабони: покроковий рецепт
МастерШеф

Сливочные синнабоны: рецепт от Максима Пустовита

 МастерШеф. Битва сезонов 9 выпуск: анонс от 15.10.2022
МастерШеф

Паляница: упрощенный рецепт от Евгения Клопотенко

 МастерШеф. Битва сезонов 9 выпуск: анонс от 15.10.2022
МастерШеф

Победный хлеб: быстрый рецепт хлеба от Паши Серветника

 МастерШеф. Битва сезонов 9 выпуск: анонс от 15.10.2022
МастерШеф

Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 8 выпуске от 08.10.2022?

 МастерШеф. Битва сезонов 9 выпуск: анонс от 15.10.2022
МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 8: смогли ли участники «Хата на тата» приготовить ресторанные блюда с профессионалами?
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить