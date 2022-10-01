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МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 7: чиї страви здивували маму Ектора Хіменеса-Браво?

01.10.2022

У суботу, 1 жовтня, на телеканалі СТБ вийшов 7 випуск «МастерШеф.  Битва сезонів». Учасники докладали максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж було в 7 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Чим здивував 7 випуск МастерШеф. Битва сезонів від 01.10.2022

У першому конкурсі учасники працювали у парах. Перед ними на поверхнях стояли різні предмети: череп, ваги, лоток для яєць тощо. Завдання учасників – зробити страву і презентувати її на цьому предметі. Найгірше з завданням впоралися Сашко Кривець і Дмитро Балита. Саме тому вони отримали чорні фартухи. 

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Чим здивував 7 випуск МастерШеф. Битва сезонів від 01.10.2022Чим здивував 7 випуск МастерШеф. Битва сезонів від 01.10.2022

Павло і Влад стали капітанами команд. Павло червоної команди, а Влад –  синьої. Сьогодні командам потрібно було нагодувати найближчих людей суддів –  їхніх матусь! Кожен замовляв у ресторані команди по 3 страви з меню. В меню учасників входили: дві закуски, 1 суп, 2 основні страви і 2 десерти. Також від кожного із суддів були побажання, що їхні мами люблять, а що –  ні. На заготовки в учасників було 2,5 години. За результатами голосування, виграла команда синіх. Червоні вибрали 2 людей з команди, які найгірше впоралися із сьогоднішнім завданням. Ними стали Павло Серветник і Катерина Велика. Їх одягнули у чорні фартухи. 

Чим здивував 7 випуск МастерШеф. Битва сезонів від 01.10.2022

На конкурсі чорних було спекотно! В ньому брали участь: Саша Кривець, Дмитро Балита, Павло Серветник і Катерина Велика. Учасники підійшли до робочих поверхонь, на яких їх чекали різні набори продуктів: оселедець з буряком, куряча грудка з шампіньйонами, цибуля з печінкою та картопля зі свининою. Завдання кулінарів – дати нове життя цим продуктовим наборам. 

Чим здивував 7 випуск МастерШеф. Битва сезонів від 01.10.2022

“Чорні фартухи” мали приготувати страви так, аби страви зазвучали по-новому. Крім того, завдання було надзвичайної складності, адже вони мали вигадати не одне, а якомога більше нових поєднань. Всі вони мали максимально відрізнятися одне від одного. Головними інгредієнтами мали стати саме ці продукти. Однак судді дозволили учасникам користуватися коморою і приносити до 20 відсотків інших інгредієнтів. На приготування судді дали 1,5 год. 

Найгірше з конкурсом впорався Дмитро. Саме тому, у 7 випуску шоу «МастерШеф. Битва сезонів» проєкт покинув Дмитро Балита.  

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