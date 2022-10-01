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МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 7: чьи блюда удивили маму Эктора Хименеса-Браво?

01.10.2022

В субботу, 1 октября, на телеканале СТБ вышел 7 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники прилагали максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же было в 7 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Чем удивил 7 выпуск МастерШеф. Битва сезонов от 01.10.2022

На первом конкурсе участники работали в парах. Перед ними на поверхностях стояли разные предметы: череп, весы, лоток для яиц и т.д. Задача участников – сделать блюдо и презентовать его на этом предмете. Хуже всего с задачей справились Саша Кривец и Дмитрий Балита. Именно поэтому они получили чёрные фартуки.

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Чем удивил 7 выпуск МастерШеф. Битва сезонов от 01.10.2022Чем удивил 7 выпуск МастерШеф. Битва сезонов от 01.10.2022

Павел и Влад стали капитанами команд. Павел красной команды, а Влад – синей. Сегодня командам нужно было накормить близких людей судей – их мамочек! Каждый заказывал в ресторане команды по 3 блюда из меню. В меню участников входили: две закуски, 1 суп, 2 основных блюда и 2 десерта. Также от каждого из судей были пожелания, что их мамы любят, а что нет. На заготовки у участников было 2,5 часа. По результатам голосования выиграла команда синих. Красные выбрали 2 человека из команды, которые хуже всего справились с сегодняшним заданием. Ими стали Павел Серветник и Екатерина Великая. Их одели в черные фартуки.

Чем удивил 7 выпуск МастерШеф. Битва сезонов от 01.10.2022

На конкурсе черных было жарко! В нем участвовали: Саша Кривец, Дмитрий Балита, Павел Серветник и Екатерина Великая. Участники подошли к рабочим поверхностям, на которых их ждали разные наборы продуктов: сельдь со свеклой, куриная грудка с шампиньонами, лук с печенью и картофель со свининой. Задача кулинаров – дать новую жизнь этим продуктовым наборам.

Чем удивил 7 выпуск МастерШеф. Битва сезонов от 01.10.2022

«Черные фартуки» должны были приготовить блюда так, чтобы они зазвучали по-новому. Кроме того, задача была чрезвычайной сложности, ведь они должны были придумать не одно, а как можно больше новых сочетаний. Все они должны были максимально отличаться друг от друга. Главными ингредиентами должны были стать эти продукты. Однако судьи разрешили участникам пользоваться кладовкой и приносить до 20 процентов других ингредиентов. На приготовление судьи дали 1,5 часа.

Хуже всего с конкурсом справился Дима. Именно поэтому в 7 выпуске шоу «МастерШеф. Битва сезонов» проект покинул Дмитрий Балита.

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