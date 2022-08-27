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«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 2: хто зганьбився на найбільшій битві чорних на проєкті?

27.08.2022

У суботу, 27 серпня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийшов 2 випуск «МастерШеф.  Битва сезонів». Учасники докладали максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж було в 2 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

МастерШеф.  Битва сезонів 2 випуск: учасники боролися в двадцятці

Найяскравіші учасники минулих сезонів продовжують битву на головному кулінарному проєкті країни, щоб з’ясувати, хто з них найкращий! У першому випробуванні тижня вони поділилися на шість команд. Капітанами першого конкурсу стали Віктор, Олег, Анжела, Саша, Павло і Катерина. 

Команди мали приготувати якомога більше різних страв, дотримуючись одного принципу ― рідка середина повинна витікати при розрізанні. Котлета по-київськи та шоколадний фондан були заборонені, адже це дуже просто для досвідчених кулінарів. На вердиктах судді розрізали страви і ті, з яких начинка не витікала, просто не куштували. До того ж учасники повинні були здивувати журі польотом фантазії, новими ідеями та рівнем знань! Однак не всім це вдалося. Чорні фартухи наділи: Дмитро Балита, Павло Серветник, Катерина Велика, Влад Міцкевич, Яна Балог і Віктор Перехрест. 

У другому конкурсі учасники поділилися на п’ять команд. Капітанами стали Саша Цвігун, Наталка, Олег, Саша Білодід і Павло. Невід’ємним елементом конкурсу було полум’я! Перед учасниками було 15 свічок різної довжини. Найдовша з них згорала за 30 хвилин, а найкоротша ― за 10. Капітани по черзі наосліп обирали одну свічку для своєї команди, і від цього вибору залежав час на приготування страви. Щойно догорала свічка, учасники повинні були припинити роботу. За хорошу страву команди отримували по одному балу.

Конкурс складався з трьох етапів. На першому треба було приготувати страву Surf and Turf з ароматною олією та молекулярною ікрою. На другому ― веганську страву з двома соусами, декором з буряка і зеленим пилом. А на третьому ― рибну страву з гарніром, чорним крамблом і соусом із білого вина. 

Із завданнями другого конкурсу погано впоралися три команди. Тому чорні фартухи отримали Олег, Владислав, Наталка, Шева Дімарик і Серафим.

У битві чорних у другому випуску змагалися небувала кількість учасників ― 11! На початку конкурсу вони обрали собі робочі поверхні, на яких були коробки. Під ними ховалися мініатюрні фігурки. У попередніх сезонах готували страви з використанням однієї фігурки, а сьогодні учасникам потрібно було задіяти всі! Завдання ― створити цілий світ з маленькими фігурками, придумати історію і презентувати смачну страву. На приготування судді виділили півтори години. 

Найгірше із завданням упорався Серафим Дерега. Саме він залишив шоу в другому випуску «МастерШеф. Битва сезонів»!

Video: «МастерШеф. Битва сезонів» випуск 2: хто зганьбився на найбільшій битві чорних на проєкті?

У МастерШеф.  Битва сезонів 2випуск учасники боролися в двадцятці. Хто отримав білий фартук у 2 випуску МастерШеф.  Битва сезонів від 29.01.2022, а хто поїхав додому?

 

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