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МастерШеф

Паста: базовий рецепт від Володимира Ярославського

02.08.2022

Що може бути смачнішим за щойно приготовану власноруч класичну італійську пасту? Секретами базового рецепту пасти поділився суддя «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський. Покроковий базовий рецепт пасти читайте в матеріалі.

Паста: базовый рецепт от Владимира Ярославского

Інгредієнти:

  • борошно твердих сортів пшениці (крупного помелу) 600 г
  • яйця 290 г

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Приготування:

  1. Перемішайте яйця виделкою, борошно насипте в миску і влийте яйця.
  2. Розчепіреними пальцями швидко перемішайте суміш, але не замішуючи.
  3. Після появи маленьких однорідних грудочок зберіть тісто в купу і трохи помісіть.
  4. Залиште на 30 хвилин в холодильнику, обов’язково в пакеті або в плівці.
  5. Після цього можете приступати до тонкого розкатування тіста.
  6. Готову пасту присипати борошном і можна зберігати порціями в морозилці, в пакеті.

Поради від Володимира Ярославського:

  • Беріть яйця з максимально жовтим жовтком.
  • Коли навчитеся робити просту пасту, можна додавати різні барвники зі шпинату, буряка, моркви, чорнила каракатиці тощо.

Смачного!

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