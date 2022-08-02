Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
Все проекты
ua
МастерШеф

Паста: базовый рецепт от Владимира Ярославского

02.08.2022

Что может быть вкуснее свежеприготовленной своими руками классической итальянской пасты? Секретами базового рецепта пасты поделился судья «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский. Пошаговый базовый рецепт пасты читайте в  материале.

Паста: базовый рецепт от Владимира Ярославского

Ингредиенты:

  • мука твердых сортов пшеницы (крупного помола) – 600 г
  • яйца – 290 г

Больше по теме: Холодный свекольник: рецепт от Владимира Ярославского

Приготовление:

  1. Перемешайте яйца вилкой, муку насыпьте в миску и влейте яйца.
  2. Растопыренными пальцами быстро перемешайте смесь, не замешивая.
  3. После появления маленьких однородных комочков  соберите тесто в кучу и немного помесите.
  4. Оставьте на 30 минут в холодильнике, обязательно в пакете или в пленке.
  5. После этого можете приступать к тонкой раскатке теста.
  6. Готовую пасту присыпать мукой и можно хранить по порциям в морозилке, в пакете.

Советы от Владимира Ярославского:

  • Берите яйца с максимально желтым желтком.
  • Когда научитесь делать простую пасту, можно добавлять разные красители – из шпината, свеклы, моркови, чернила каракатицы и т. д.

Приятного аппетита!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Паста: базовый рецепт от Владимира Ярославского
МастерШеф

Вареники заварные на вишневом соке: рецепт от Владимира Ярославского

 эклеры
МастерШеф

Эклеры: рецепт от Игоря Фоменко

 Паста: базовый рецепт от Владимира Ярославского
МастерШеф

Гороховый суп с галушками: рецепт от Лизы Глинской

 зефир
МастерШеф

Клубнично-яблочный зефир: рецепт от Екатерины Песковой

 холодный свекольник рецепт от владимира ярославского
МастерШеф

Холодный свекольник: рецепт от Владимира Ярославского

 Паста: базовый рецепт от Владимира Ярославского
МастерШеф

Яблочная шарлотка: рецепт от победителя «МастерШеф»
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить