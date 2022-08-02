Паста: базовый рецепт от Владимира Ярославского

Что может быть вкуснее свежеприготовленной своими руками классической итальянской пасты? Секретами базового рецепта пасты поделился судья «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский. Пошаговый базовый рецепт пасты читайте в материале.

Ингредиенты:

мука твердых сортов пшеницы (крупного помола) – 600 г

яйца – 290 г

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Приготовление:

Перемешайте яйца вилкой, муку насыпьте в миску и влейте яйца. Растопыренными пальцами быстро перемешайте смесь, не замешивая. После появления маленьких однородных комочков соберите тесто в кучу и немного помесите. Оставьте на 30 минут в холодильнике, обязательно в пакете или в пленке. После этого можете приступать к тонкой раскатке теста. Готовую пасту присыпать мукой и можно хранить по порциям в морозилке, в пакете.

Советы от Владимира Ярославского:

Берите яйца с максимально желтым желтком.

Когда научитесь делать простую пасту, можно добавлять разные красители – из шпината, свеклы, моркови, чернила каракатицы и т. д.

Приятного аппетита!

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