Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Холодний борщ: рецепт від Володимира Ярославського

02.08.2022

Холодний борщ – смак знайомий багатьом з дитинства. Цей освіжаючий суп радує не тільки смаком, але і своїми корисними якостями. Секретами приготування холодного борщу поділився суддя «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський. Покроковий рецепт холодного борщу читайте в матеріалі.

холодный свекольник рецепт от владимира ярославского

Інгредієнти:

  • великий печений буряк – 1 шт.
  • середній огірок – 1 шт.
  • варене яйце – 3 шт.
  • редис – 2 шт.
  • варена картопля – за смаком
  • курячий бульйон – 1/2 л
  • куряче стегенце відварне – 1 шт.
  • зелена цибуля, петрушка, кріп – в необмеженій кількості
  • гірчиця – 2 ч. л.
  • сік 1/4 лимона
  • сметана 25% – 150-200 г
  • сіль за смаком

Більше на тему: Зелений борщ: покроковий рецепт

Приготування:

  1. Змішуємо варені жовтки з сіллю і гірчицею.
  2. Додаємо сметану і добре розтираємо, потім додаємо бульйон.
  3. Буряк, редис, огірок і білок вареного яйця нарізаємо дрібною соломкою.
  4. Зелень нарізаємо просто дрібно.
  5. Все змішуємо і відправляємо в холодильник на пару годин настоятися до малинового кольору.
  6. Доводимо ще раз до смаку і подаємо.

Поради від Володимира Ярославського:

  • Буряк беріть середніх розмірів і самого яскравого кольору – вона смачніше.
  • Зелені ніколи не шкодуйте – чим більше тим смачніше.
  • Не шкодуйте гірчиці, і якщо «брак» смаку, значить додайте солі і лимонного соку ще.
  • Ніколи не використовуйте в супи «кучеряву» петрушку вона прям ріже горло і не має яскравого смаку та аромату.

Смачного!

Більше на тему: Холодник із раковими шийками: рецепт

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Холодний борщ: рецепт від Володимира Ярославського
МастерШеф

Гороховий суп з галушками: рецепт від Лізи Глінської

 зефир
МастерШеф

Полунично-яблучний зефір: рецепт від Катерини Пєскової

 Холодний борщ: рецепт від Володимира Ярославського
МастерШеф

Яблучна шарлотка: рецепт від переможця «МастерШеф»

 лазанья рецепт
МастерШеф

Лазанья: рецепт від Володимира Ярославського

 Холодний борщ: рецепт від Володимира Ярославського
МастерШеф

Тісто для піци: рецепт від Володимира Ярославського

 Холодний борщ: рецепт від Володимира Ярославського
МастерШеф

Канадські панкейки: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати