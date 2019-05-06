Зелений борщ – це страва, яка у кожного асоціюється з настанням тепла. У ньому зібрано все, що нагадує про швидке наближення літа, – молоді свіжі овочі, багато зелені, і, звичайно ж, щавель. І хоча його часто замінюють шпинатом, в класичній версії зеленого борщу, головний компонент – молодий, щойно зірваний з грядки щавель! Як приготувати зелений борщ – читайте в матеріалі.

Складові:

м’ясо або птиця – 500 г

перець горошком – 4-5 шт.

картопля – 2-3 шт.

цибуля – 1 шт.

лавровий лист – 2-3 шт.

кріп, петрушка – кілька гілочок

яйця – 2 шт. (або 5-6 перепелиних)

морква – 1 шт.

щавель – великий пучок

вершкова або рослинна олія

цибуля зелена

сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

Приготування слід почати з бульйону. М’ясо промийте та наріжте маленькими шматочками. Залийте 2-3 літрами води й поставте на невеликий вогонь. Коли вода почне кипіти, додайте два лаврові листки і кілька горошин перцю. Варити слід 30-40 хвилин, обов’язково знімаючи піну. Коли бульйон буде готовий, спершу очистіть, а потім наріжте картоплю. Після, додайте його в м’ясний бульйон і варіть ще 10 хвилин. Далі добре очистіть і крупно натріть моркву. Наріжте цибулю. Розігрійте сковороду невеликою кількістю рослинного масла Обсмажте нарізану цибулю та додайте натерту моркву. Протушкуйте кілька хвилин, а потім додайте овочі в бульйон. Відваріть яйця круто (10-15 хвилин), після чого відразу залийте їх холодною водою. Очистіть їх від шкаралупи і наріжте. Найважливіший інгредієнт – щавель, ретельно промийте і подрібніть. Наріжте кріп, петрушку і зелену цибулю. Щавель і всю зелень додайте в борщ. Перемішайте та варіть декілька хвилин додавши перець і сіль за смаком. В самому кінці додайте нарізані яйця, вимкніть вогонь і накрийте кришкою. Дайте зеленому борщу зі щавлем настоятися 20 хвилин.

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