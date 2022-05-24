Як приготувати морквяний пиріг: рецепт покроково

Морквяний пиріг: рецепт від Володимира Ярославського
24.05.2022
Морквяний пиріг – корисна страва, яку можна приготувати без особливих зусиль. Суддя «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський любить використовувати цей рецепт і в піст! Професіонал поділився кількома секретами його приготування, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт морквяного пирога читайте в матеріалі.
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Інгредієнти:
- морква – 400 г
- горіх волоський підсушений (можна і фундук) –170 г
- фінік – 300 г
- вівсянка – 150 г
- кокосова або інша олія без запаху – 110 мл
- кориця
Спосіб приготування:
- Тремо моркву на дуже дрібній тертці.
- Додаємо очищені горіхи.
- Фініки очищаємо від кісточки і подрібнюємо (найкраще ножем).
- Вівсянку (пластівці) подрібнюємо у блендері на борошно.
- Змішуємо все в мисці, заправляємо теплою кокосовою олією, перемішуємо, викладаємо у форму.
- Запікаємо у фользі за температури 180°C приблизно 30 хвилин.
- Охолоджуємо і подаємо, як вам подобається: просто як пиріг або з сорбетом, морозивом чи іншим сироїдним кремом.
Смачного!
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