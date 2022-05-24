Как приготовить морковный пирог: рецепт пошагово

Морковный пирог ― полезное блюдо, которое можно приготовить без особых усилий. Судья «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский любит использовать этот рецепт и в пост! Профессионал поделился несколькими секретами его приготовления, чтобы достичь сбалансированного вкуса. Пошаговый рецепт морковного пирога читайте в материале.

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Ингредиенты:

морковь ― 400 г

орех грецкий подсушенный (можно и фундук) ― 170 г

финик ― 300 г

овсянка ― 150 г

кокосовое либо другое растительное масло без запаха ― 110 мл

корица

Способ приготовления:

Трем морковь на очень мелкой терке. Добавляем очищенные орехи. Финики очищаем от косточки и измельчаем (лучше ножом). Овсянку (хлопья) измельчаем в блендере в муку. Смешиваем все в миске, заправляем теплым кокосовым маслом, перемешиваем, выкладываем в форму. Запекаем в фольге при температуре 180 °C примерно 30 минут. Охлаждаем и подаем, как вам нравится: просто как пирог либо с сорбетом, мороженым или другим сырым кремом.

Приятного аппетита!

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