Як приготувати пісний майонез: рецепт покроково

Пісний майонез – чудова альтернатива оліям. Суддя «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський уже поділився з читачами сайту телеканалу СТБ безліччю смачних і корисних рецептів у піст. Професіонал також розкрив секрети приготування пісного майонезу, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт пісного майонезу читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

тофу — 350 г

оливкова олія — 130 мл

лимонний сік — 12 мл

сіль — за смаком

естрагон — 10 г

петрушка — 25 г

часник конфі — 20 г

Спосіб приготування:

У склянці занурним блендером добре збити всі продукти. Замість петрушки можна використати пасту з петрушки, яка залишається після зеленого масла. Замість естрагону можна взяти петрушку, кріп, тахінну пасту або в’ялені томати. Щоразу у вас буде новий смак!

Використовувати можна як майонез або як соус у холодні пісні або звичайні страви: пісний олів’є, зелені салати, до печених корінців або інших овочів.

Смачного!

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