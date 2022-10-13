Как приготовить постный майонез: рецепт пошагово

Постный майонез: рецепт от Владимира Ярославского
Постный майонез ― прекрасная альтернатива маслам. Судья «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский уже поделился с читателями сайта телеканала СТБ множеством вкусных и полезных рецептов в пост. Профессионал также раскрыл секреты приготовления постного майонеза, чтобы достичь сбалансированного вкуса. Пошаговый рецепт постного майонеза читайте в материале.
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Ингредиенты:
- тофу —350 г
- оливковое масло —130 мл
- лимонный сок — 12 мл
- соль — по вкусу
- эстрагон — 10 г
- петрушка — 25 г
- чеснок конфи — 20 г
Способ приготовления:
- В стакане погружным блендером хорошо взбить все продукты.
- Вместо петрушки можно использовать пасту из петрушки, которая остается после зеленого масла.
- Вместо эстрагона можно взять петрушку, укроп, тахинную пасту или вяленые томаты. Каждый раз у вас будет новый вкус!
Использовать можно как майонез или как соус в холодные постные или обычные блюда: постный оливье, зеленые салаты, к печеным корешкам или другим овощам.
Приятного аппетита!
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