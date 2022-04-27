Блинчики: рецепт запеченных блинов с рыбой

Блинчики ― вкусное и питательное блюдо, особенно подходящее на завтрак. Судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский поделился рецептом блинчиков с рыбной начинкой. Подробности ― далее в материале.

Ингредиенты:

500 мл молока

90 г муки

35 г сахара

1 большое яйцо

щепотка соли

25 г растительного масла

25 г сливочного масла

Способ приготовления:

Нужно взять часть молока ― примерно 200 мл. Добавьте яйцо, сахар, соль, муку и замесите венчиком густенькое тесто ― консистенцией, как сметана. Таким образом вся мука полностью вымешивается и не будет комочков. Затем разбавьте смесь остатком молока. Отдельно растопите сливочное масло с растительным, чтобы было теплым, и вливайте в тесто. Еще раз перемешайте. Сливочное масло будет образовывать капельки на блинах и смазывать сковороду. Пожарьте блины на сковородке на среднем огне.

Начинка для блинов:

500 г минтая (филе)

150 г лука

200 г шампиньонов

100―150 г сливок

соль

перец

немного муки

растительное масло

Способ приготовления:

Разморозьте рыбу. Нарежьте кубиками. Мелко нарежьте лук, обжарьте его на растительном масле, добавьте шампиньоны и обжарьте снова. Добавьте, протушите, добавьте соус ру (обжаренную муку с маслом), соль, перец и сливки. Доведите до густоватой консистенции и проверьте на вкус. Охладите. В готовые блинчики положите начинку, заверните и поместите в смазанную маслом форму. Поверх полейте растопленным сливочным маслом и сливками и запеките в духовке до румяности.

Приятного аппетита!

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