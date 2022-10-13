Налисники: рецепт запечених млинців з рибою від Володимира Ярославського
13.10.2022
Налисники ― смачна і поживна страва, яка особливо добре смакує на сніданок. Суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський поділився рецептом налисників з рибною начинкою. Подробиці ― далі в матеріалі.
Інгредієнти:
- 500 мл молока
- 90 г борошна
- 35 г цукру
- 1 велике яйце
- дрібка солі
- 25 г олії
- 25 г масла
Спосіб приготування:
- Потрібно взяти частину молока ― приблизно 200 мл. Додайте яйце, цукор, сіль, борошно і замісіть вінчиком густеньке тісто ― консистенцією, як сметана. Так усе борошно повністю вимішується і не буде грудочок.
- Далі розбавте суміш залишком молока. Окремо розтопіть масло з олією, щоб було теплим, і вливайте в тісто. Ще раз перемішайте. Масло та олія будуть утворювати крапельки на млинцях і змащувати пательню.
- Посмажте тонкі млинці на пательні на середньому вогні.
Начинка для млинців:
- 500 г минтаю (філе)
- 150 г цибулі
- 200 г печериць
- 100―150 мл вершків
- сіль
- перець
- трішки борошна
- олія
Спосіб приготування:
- Розморозьте рибу. Поріжте її на кубики.
- Дрібно поріжте цибулю, обсмажте на олії, додайте печериці і обсмажте знову.
- Додайте рибу, протушкуйте, додайте соус ру (це обсмажене борошно з маслом), сіль, перець та вершки. Доведіть до густуватої консистенції і перевірте на смак. Охолодіть.
- У готові налисники покладіть начинку, загорніть і помістіть у змащену маслом форму. Поверх полийте маслом та вершками і запечіть у духовці до рум’яності.
Смачного!
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