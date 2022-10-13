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МастерШеф

Налисники: рецепт запечених млинців з рибою від Володимира Ярославського

13.10.2022

Налисники ― смачна і поживна страва, яка особливо добре смакує на сніданок.  Суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський поділився рецептом налисників з рибною начинкою. Подробиці ― далі в матеріалі. 

Налисники: рецепт запечених млинців з рибою

Інгредієнти:

  • 500 мл молока
  • 90 г борошна
  • 35 г цукру
  • 1 велике яйце
  • дрібка солі
  • 25 г олії
  • 25 г масла

Спосіб приготування:

  1. Потрібно взяти частину молока ― приблизно 200 мл. Додайте яйце, цукор, сіль, борошно і замісіть вінчиком густеньке тісто ― консистенцією, як сметана. Так усе борошно повністю вимішується і не буде грудочок.
  2. Далі розбавте суміш залишком молока. Окремо розтопіть масло з олією, щоб було теплим, і вливайте в тісто. Ще раз перемішайте. Масло та олія будуть утворювати крапельки на млинцях і змащувати пательню.
  3. Посмажте тонкі млинці на пательні на середньому вогні.

Начинка для млинців:

  • 500 г минтаю (філе)
  • 150 г цибулі
  • 200 г печериць
  • 100―150 мл вершків
  • сіль
  • перець
  • трішки борошна
  • олія

Спосіб приготування:

  1. Розморозьте рибу.  Поріжте її на кубики.
  2. Дрібно поріжте цибулю, обсмажте на олії, додайте печериці і обсмажте знову. 
  3. Додайте рибу, протушкуйте, додайте соус ру (це обсмажене борошно з маслом), сіль, перець та вершки. Доведіть до густуватої консистенції і перевірте на смак. Охолодіть. 
  4. У готові налисники покладіть начинку, загорніть і помістіть у змащену маслом форму. Поверх полийте маслом та вершками і запечіть у духовці до рум’яності. 

Смачного!

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