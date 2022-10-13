Блинчики: рецепт запеченных блинов с рыбой от Владимира Ярославского
13.10.2022
Блинчики ― вкусное и питательное блюдо, особенно подходящее на завтрак. Судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский поделился рецептом блинчиков с рыбной начинкой. Подробности ― далее в материале.
Ингредиенты:
- 500 мл молока
- 90 г муки
- 35 г сахара
- 1 большое яйцо
- щепотка соли
- 25 г растительного масла
- 25 г сливочного масла
Способ приготовления:
- Нужно взять часть молока ― примерно 200 мл. Добавьте яйцо, сахар, соль, муку и замесите венчиком густенькое тесто ― консистенцией, как сметана. Таким образом вся мука полностью вымешивается и не будет комочков.
- Затем разбавьте смесь остатком молока. Отдельно растопите сливочное масло с растительным, чтобы было теплым, и вливайте в тесто. Еще раз перемешайте. Сливочное масло будет образовывать капельки на блинах и смазывать сковороду.
- Пожарьте блины на сковородке на среднем огне.
Начинка для блинов:
- 500 г минтая (филе)
- 150 г лука
- 200 г шампиньонов
- 100―150 г сливок
- соль
- перец
- немного муки
- растительное масло
Способ приготовления:
- Разморозьте рыбу. Нарежьте кубиками.
- Мелко нарежьте лук, обжарьте его на растительном масле, добавьте шампиньоны и обжарьте снова.
- Добавьте, протушите, добавьте соус ру (обжаренную муку с маслом), соль, перец и сливки. Доведите до густоватой консистенции и проверьте на вкус. Охладите.
- В готовые блинчики положите начинку, заверните и поместите в смазанную маслом форму. Поверх полейте растопленным сливочным маслом и сливками и запеките в духовке до румяности.
Приятного аппетита!
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