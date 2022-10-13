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МастерШеф

Блинчики: рецепт запеченных блинов с рыбой от Владимира Ярославского

13.10.2022

Блинчики ― вкусное и питательное блюдо, особенно подходящее на завтрак. Судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский поделился рецептом блинчиков с рыбной начинкой. Подробности ― далее в материале.

Блинчики: рецепт запеченных блинов с рыбой

Ингредиенты:

  • 500 мл молока
  • 90 г муки
  • 35 г сахара
  • 1 большое яйцо
  • щепотка соли
  • 25 г растительного масла
  • 25 г сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Нужно взять часть молока ― примерно 200 мл. Добавьте яйцо, сахар, соль, муку и замесите венчиком густенькое тесто ― консистенцией, как сметана. Таким образом вся мука полностью вымешивается и не будет комочков.
  2. Затем разбавьте смесь остатком молока. Отдельно растопите сливочное масло с растительным, чтобы было теплым, и вливайте в тесто. Еще раз перемешайте. Сливочное масло будет образовывать капельки на блинах и смазывать сковороду.
  3. Пожарьте блины на сковородке на среднем огне.

Начинка для блинов:

  • 500 г минтая (филе)
  • 150 г лука
  • 200 г шампиньонов
  • 100―150 г сливок
  • соль
  • перец
  • немного муки
  • растительное масло

Способ приготовления:

  1. Разморозьте рыбу. Нарежьте кубиками.
  2. Мелко нарежьте лук, обжарьте его на растительном масле, добавьте шампиньоны и обжарьте снова.
  3. Добавьте, протушите, добавьте соус ру (обжаренную муку с маслом), соль, перец и сливки. Доведите до густоватой консистенции и проверьте на вкус. Охладите. 
  4. В готовые блинчики положите начинку, заверните и поместите в смазанную маслом форму. Поверх полейте растопленным сливочным маслом и сливками и запеките в духовке до румяности.

Приятного аппетита!

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