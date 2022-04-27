Налисники: рецепт запечених млинців з рибою

Налисники ― смачна і поживна страва, яка особливо добре смакує на сніданок. Суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський поділився рецептом налисників з рибною начинкою. Подробиці ― далі в матеріалі.

Інгредієнти:

500 мл молока

90 г борошна

35 г цукру

1 велике яйце

дрібка солі

25 г олії

25 г масла

Спосіб приготування:

Потрібно взяти частину молока ― приблизно 200 мл. Додайте яйце, цукор, сіль, борошно і замісіть вінчиком густеньке тісто ― консистенцією, як сметана. Так усе борошно повністю вимішується і не буде грудочок. Далі розбавте суміш залишком молока. Окремо розтопіть масло з олією, щоб було теплим, і вливайте в тісто. Ще раз перемішайте. Масло та олія будуть утворювати крапельки на млинцях і змащувати пательню. Посмажте тонкі млинці на пательні на середньому вогні.

Начинка для млинців:

500 г минтаю (філе)

150 г цибулі

200 г печериць

100―150 мл вершків

сіль

перець

трішки борошна

олія

Спосіб приготування:

Розморозьте рибу. Поріжте її на кубики. Дрібно поріжте цибулю, обсмажте на олії, додайте печериці і обсмажте знову. Додайте рибу, протушкуйте, додайте соус ру (це обсмажене борошно з маслом), сіль, перець та вершки. Доведіть до густуватої консистенції і перевірте на смак. Охолодіть. У готові налисники покладіть начинку, загорніть і помістіть у змащену маслом форму. Поверх полийте маслом та вершками і запечіть у духовці до рум’яності.

Смачного!

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