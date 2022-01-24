Чорничні оладки: рецепт від Володимира Ярославського
24.01.2022
Оладки ― одна з найсмачніших та найуніверсальніших страв української кухні. Вони ідеально підходять і для закуски, і на основну страву. Ба навіть у вигляді десерту! Читайте в нашому матеріалі рецепт оладок від судді проєкту «МастерШеф» Володимира Ярославського.
Інгредієнти:
- 180 г замороженої чорниці
- 70 г води
- 1 яйце
- 25 г цукру
- 15 г олії без запаху
- 150 г борошна
- 10 г розпушувача
- олія для смаження
- 3 банани
- цедра апельсина
- 30 г цукру
- кленовий сироп або мед
Приготування:
- Ягоди розморозьте, додайте воду і занурювальним блендером у стакані перетріть на однорідну масу.
- Додайте в масу цукор, олію, яйце, перемішайте і додайте просіяне борошно разом з розпушувачем.
- Смажте на пательні на олії, на невеликому вогні, з обох боків. Щоб вийшла рівна форма, можна смажити через кільце. Перевертати оладки треба обережно і акуратно ― вони дуже ще ніжні. Млинці швидко змінюють колір на поверхні.
- Окремо приготуйте пюре з двох бананів. Спочатку зробіть сироп: 30 г цукру і 30 мл води доведіть до кипіння разом з цедрою апельсина. Додайте порізані банани і ще готуйте 3―4 хвилини. Має утворитися ароматне пюре.
- Подавайте оладки, перекладаючи банановим пюре, зверху покладіть просто свіжий порізаний банан і полийте щедро кленовим сиропом або медом.
Смачного!
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