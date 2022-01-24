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Чорничні оладки: рецепт від Володимира Ярославського

24.01.2022

Оладки ― одна з найсмачніших та найуніверсальніших страв української кухні. Вони ідеально підходять і для закуски, і на основну страву. Ба навіть у вигляді десерту! Читайте в нашому матеріалі рецепт оладок від судді проєкту «МастерШеф» Володимира Ярославського.

Інгредієнти: 

  • 180 г замороженої чорниці
  • 70 г води
  • 1 яйце
  • 25 г цукру
  • 15 г олії без запаху
  • 150 г борошна
  • 10 г розпушувача
  • олія для смаження
  • 3 банани
  • цедра апельсина
  • 30 г цукру
  • кленовий сироп або мед

Приготування:

  1. Ягоди розморозьте, додайте воду і занурювальним блендером у стакані перетріть на однорідну масу.
  2. Додайте в масу цукор, олію, яйце, перемішайте і додайте просіяне борошно разом з розпушувачем.
  3. Смажте на пательні на олії, на невеликому вогні, з обох боків. Щоб вийшла рівна форма, можна смажити через кільце. Перевертати оладки треба обережно і акуратно ― вони дуже ще ніжні. Млинці швидко змінюють колір на поверхні.
  4. Окремо приготуйте пюре з двох бананів. Спочатку зробіть сироп: 30 г цукру і 30 мл води доведіть до кипіння разом з цедрою апельсина. Додайте порізані банани і ще готуйте 3―4 хвилини. Має утворитися ароматне пюре.
  5. Подавайте оладки, перекладаючи банановим пюре, зверху покладіть просто свіжий порізаний банан і полийте щедро кленовим сиропом або медом.

Смачного!

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