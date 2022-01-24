Оладки ― одна з найсмачніших та найуніверсальніших страв української кухні. Вони ідеально підходять і для закуски, і на основну страву. Ба навіть у вигляді десерту! Читайте в нашому матеріалі рецепт оладок від судді проєкту «МастерШеф» Володимира Ярославського.

Інгредієнти:

180 г замороженої чорниці

70 г води

1 яйце

25 г цукру

15 г олії без запаху

150 г борошна

10 г розпушувача

олія для смаження

3 банани

цедра апельсина

30 г цукру

кленовий сироп або мед

Приготування:

Ягоди розморозьте, додайте воду і занурювальним блендером у стакані перетріть на однорідну масу. Додайте в масу цукор, олію, яйце, перемішайте і додайте просіяне борошно разом з розпушувачем. Смажте на пательні на олії, на невеликому вогні, з обох боків. Щоб вийшла рівна форма, можна смажити через кільце. Перевертати оладки треба обережно і акуратно ― вони дуже ще ніжні. Млинці швидко змінюють колір на поверхні. Окремо приготуйте пюре з двох бананів. Спочатку зробіть сироп: 30 г цукру і 30 мл води доведіть до кипіння разом з цедрою апельсина. Додайте порізані банани і ще готуйте 3―4 хвилини. Має утворитися ароматне пюре. Подавайте оладки, перекладаючи банановим пюре, зверху покладіть просто свіжий порізаний банан і полийте щедро кленовим сиропом або медом.

Смачного!

Більше на тему: Оладки на кефірі: рецепт приготування в домашніх умовах від Максима Пустовіта

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ