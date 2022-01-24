Черничные оладьи: рецепт от Владимира Ярославского
24.01.2022
Оладьи ― одно из самых вкусных и универсальных блюд украинской кухни. Они идеально подойдут как для закуски, так и в качестве основного блюда. Даже в виде десерта! Читайте в нашем материале рецепт оладьев от судьи проекта «МастерШеф» Владимира Ярославского.
Ингредиенты:
- 180 г замороженной черники
- 70 г воды
- 1 яйцо
- 25 г сахара
- 15 г растительного масла без запаха
- 150 г муки
- 10 г разрыхлителя
- растительное масло для жарки
- 3 банана
- цедра апельсина
- 30 г сахара
- кленовый сироп или мед
Приготовление:
- Ягоды разморозьте, добавьте воду и погружным блендером в стакане сделайте однородную массу.
- Добавьте в массу сахар, растительное масло, яйцо, перемешайте и добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем.
- Жарьте на сковороде, на растительном масле, на небольшом огне, с обеих сторон. Чтобы получить красивую форму, можно жарить через кольцо. Переворачивайте оладьи осторожно и аккуратно ― они еще очень нежные. Оладьи быстро меняют цвет на поверхности.
- Отдельно приготовьте пюре из двух бананов. Сначала сделайте сироп: 30 г сахара и 30 мл воды доведите до кипения вместе с цедрой апельсина. Добавьте порезанные бананы и еще готовьте 3―4 минуты. Должно образоваться ароматное пюре.
- Подавайте оладьи, перекладывая банановым пюре, сверху положите просто свежий порезанный банан и полейте щедро кленовым сиропом или медом.
Приятного аппетита!
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