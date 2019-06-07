Оладки на кефірі: рецепт приготування в домашніх умовах від Максима Пустовіта
07.06.2019
Оладки на кефірі приготувати дуже просто. Є безліч варіацій приготування цієї страви. Пропонуємо вашій увазі простий рецепт оладок на кефірі від учасника «МастерШеф»- 8 Максима Пустовіта, який полюбиться вам з першої хвилини!
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Інгредієнти:
- кефір (25 % жирності) — 400 мл
- цукор — 3 ст. л.
- рослинна олія — 2 ст. л.
- пшеничне борошно — 200 г
- сода — 1 ч. л.
- дрібка солі
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Приготування:
- Змішати кефір, сіль, цукор, додати борошно й соду.
- Ретельно розмішати тісто, щоб не утворилися грудочки. Для цього скористайтеся виделкою або вінчиком. Тісто має нагадувати густу сметану.
- Для смаження краще взяти сковорідку з товстим дном. Розігріти сковорідку, в тісто додати 1 ч. л. рослинної олії. Швидко перемішати.
- Змастити олією гарячу сковорідку. Викладати на дно невеликі оладки. Не розмазувати. Смажити на невеликому вогні під кришкою.
Смачного!
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