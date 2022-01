22 січня 2022 року о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра «МастерШеф. Битва сезонів», де за перемогу боротимуться найкращі майстри кулінарного мистецтва з різних сезонів легендарного проєкту. Суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво вже розказав, чого чекати глядачам. Докладніше читайте в матеріалі.

Розкажіть нам про новий формат.

Цей сезон ніби зустріч родичів, а всі учасники ― члени нашої великої родини за останні десять років. По суті, ми наче знову об’єднали всі покоління під одним дахом. Це дуже цікавий досвід, адже ми маємо нагоду оцінити здобутки героїв після участі у проєкті, те, як вони виросли, як змінилося їхнє життя, дізнатися, які в них плани. Дехто створив сім’ю, хтось припинив стосунки, є й такі, хто змінив місце роботи, а дехто може похизуватися подорожами світом. Мені особисто це схоже на зустріч у родинному колі за новорічним столом, коли ми всі згадуємо, як минув рік і що нового сталося в житті кожного з нас. Саме для цього ми й зібрали найкращих учасників усіх сезонів.

Розкажіть про конкурси.

Я певен, що цього сезону буде чимало важких конкурсів. І, до речі, цього разу до нас завітало багато гостей з інших проєктів, зокрема, були й іноземці. Навіть наші мами приходили. Моя матуся приїхала з Колумбії. Мамам треба було також оцінити страви учасників. Це було дуже круто! Так само до нас приходив Потап, журі проєкту «Україна має талант», у нас були експерти-мистецтвознавці, раніше ― гості з Франції, Японії та Куби. Тобто цього сезону гостей стало значно більше порівняно з попередніми сезонами. Та й зірки нечасто до нас навідувались. Нам, звісно, було надзвичайно приємно. До речі, щоразу, коли до нас приходили гості, конкурси так чи інакше були присвячені саме їм. Наприклад, для журі шоу «Україна має талант» учасники мали влаштувати справжнє кулінарне дійство з презентацією своїх страв, а судді, відповідно, повинні були оцінити смак їхньої їжі і якість та доцільність шоу-програми. Коли був Потап, учасники прослухали декілька пісень дуету «Потап і Настя» і мали приготувати страви, які відображали б ті чи інші рядки прослуханих композицій, а Потап під час дегустації повинен був визначити, про яку саме пісню йдеться. Це було дуже круто, бо ми ж знаємо, що Потап І NK ― чудові співаки, наші учасники їх просто обожнюють, ба більше, вони знають запропоновані пісні, і цікаво було подивитися, як музика може стати джерелом натхнення для кулінарії.

Як ви оцінюєте рівень учасників цього сезону?

Деякі учасники продовжують припускатися тих самих помилок, що й раніше. Дехто так і не змінився! А дехто навіть дуже виріс. Загалом, кулінарний рівень прекрасний. Цікаво бачити їхню еволюцію від моменту першого кастингу дотепер. Я їх добре пам’ятаю, бо я на цьому проєкті від першого сезону. Оля і Вова декого побачили вперше. Тому для мене особисто дуже цікаво було оцінити зміни, яких зазнали наші учасники. Загалом, треба зауважити, що кулінарний рівень значно зріс.

Чи почуваєтесь ви батьком, який пишається своїми дітьми?

Так, я батько, у якого вже 18 сезонів поспіль «народжуються діти», якщо рахувати сезон підлітків, два сезони дітей, професіоналів, зірок і аматорів.

