22 января 2022 года в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера «МастерШеф. Битва сезонов», где за победу будут бороться лучшие мастера кулинарного искусства из разных сезонов легендарного проекта. Судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Эктор Хименес-Браво уже рассказал, чего ждать зрителям. Подробнее читайте в материале.

Расскажите нам о новом формате.

Этот сезон будто встреча родственников, а все участники ― члены нашей большой семьи за последние десять лет. По сути, мы снова объединили все поколения под одной крышей. Это очень интересный опыт, ведь мы имеем возможность оценить достижения героев после участия в проекте, как они выросли, как изменилась их жизнь, узнать, какие у них планы. Кто-то создал семью, кто-то прекратил отношения, есть и такие, кто сменил место работы, а некоторые могут похвастаться путешествиями по миру. Мне лично это похоже на встречу в кругу семьи за новогодним столом, когда мы все вспоминаем, как прошел год и что нового произошло в жизни каждого из нас. Именно для этого мы и собрали лучших участников всех сезонов.

Расскажите о конкурсах.

Я уверен, что в этом сезоне будет немало тяжелых конкурсов. И, кстати, на этот раз к нам пришло много гостей из других проектов, в частности, были и иностранцы. Даже наши мамы приходили. Моя мама приехала из Колумбии. Мамам нужно было также оценить блюда участников. Это было очень круто! Также к нам приходил Потап, жюри проекта «Україна має талант», у нас были эксперты-искусствоведы, раньше ― гости из Франции, Японии и Кубы. То есть в этом сезоне гостей стало гораздо больше по сравнению с предыдущими сезонами. Да и звезды нечасто к нам наведывались. Нам, конечно, было очень приятно. Кстати, всякий раз, когда к нам приходили гости, конкурсы так или иначе были посвящены именно им. Например, для жюри шоу «Україна має талант» участники должны были устроить настоящее кулинарное действо с презентацией своих блюд, а судьи должны были оценить вкус их пищи и качество и целесообразность шоу-программы. Когда был Потап, участники прослушали несколько песен дуэта «Потап и Настя» и должны были приготовить блюда, которые отражали бы те или иные строки прослушанных композиций, а Потап во время дегустации должен был определить, о какой песне идет речь. Это было очень круто, потому что мы знаем, что Потап и NK ― замечательные певцы, наши участники их просто обожают, более того, они знают предложенные песни, и интересно было посмотреть, как музыка может стать источником вдохновения для кулинарии.

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Как вы оцениваете уровень участников этого сезона?

Некоторые участники продолжают допускать те же ошибки, что и раньше. Кое-кто так и не изменился! А некоторые даже очень выросли. В общем, кулинарный уровень прекрасен. Интересно видеть их эволюцию с момента первого кастинга до сих пор. Я их хорошо помню, потому что я на этом проекте с первого сезона. Оля и Вова некоторых увидели впервые. Поэтому для меня лично очень интересно было оценить изменения, которые претерпели наши участники. В общем, следует отметить, что кулинарный уровень значительно вырос.

Чувствуете ли вы себя отцомм, который гордится своими детьми?

Да, я отец, у которого уже 18 сезонов подряд «рождаются дети», если считать сезон подростков, два сезона детей, профессионалов, звезд и любителей.

Video: Судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Эктор Хименес-Браво: о новом формате проекта и участниках сезона Судья проекта МастерШеф Битва сезонов Эктор Хименес-Браво рассказал о съемках нового сезона в 2022 году

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