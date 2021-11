Цієї суботи, 13 листопада, о 22:00 на телеканалі СТБ вийшов 13 випуск 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладали максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж було в 13 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Найкращі кулінари-аматори 11 сезону продовжують боротися за звання переможця. На початку першого випробування учасники вибрали капітанів. Ними стали Женя, Влад і Яна. Цього разу лідери не набирали самі команди. Їм треба було придумати меню з трьох страв, розробити концепцію та закохати в неї інших учасників, щоб вони захотіли приєднатися до капітана. Аматорам довелося балансувати між швидкістю і якістю приготування страв. За умовами першого конкурсу, щойно одна з команд закінчувала свої страви, судді зупиняли процес приготування для інших. Та якщо Ектор не приймав бодай одну страву першої команди, всі її учасники піднімалися на цьому етапі на балкон, а конкуренти могли продовжити випробування. Якщо ж страва команди була гідною похвали, вона отримувала грошову винагороду, а страви суперників залишалися неоціненими, адже судді їх навіть не куштували. Гроші капітан розподіляв між своїми учасниками. Хто заробив менше, тому діставався чорний фартух.

Усього було три етапи випробування. На кожному учасники могли змінити капітана, якщо той їх не влаштовував. Найменше грошей заробили Яна Лєскова, Максим Самчук, Світлана Ткаченко і Богдан Шинкарьов. Саме тому вони отримали чорні фартухи у першому конкурсі 13 випуску.

У другому конкурсі учасники жеребкуванням обирали, куди потраплять: у рай до Володимира Ярославського чи в пекло до Ектора Хіменеса-Браво. Капітанами команд стали: пекло (червона) ― Євген Лобанов), рай (біла) ― Серафим Дерега. Аматори отримали завдання за дві години приготувати обід з трьох авторських страв, зірками яких мали стати продукти, притаманні відповідно раю та пеклу. За рішенням суддів, перемогу в другому конкурсі здобула біла команда. А Олександр Кривець, Даша Євтух і Марина Файніцька отримали чорні фартухи.

На конкурсі чорних у 13 випуску змагалися: Яна Лєскова, Максим Самчук, Світлана Ткаченко, Богдан Шинкарьов, Олександр Кривець, Даша Євтух і Марина Файніцька. Судді дали кожному учаснику змогу обрати ключовий продукт для страви і написати його на аркушику паперу. Відтак усі листочки зібрали в чорну коробку, і аматори по черзі навмання витягували з неї назви інгредієнтів і готували страви саме з них. Найгірше з конкурсом чорних упоралася Даша Євтух, тому саме вона залишила проєкт у 13 випуску.

