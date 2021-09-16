Десерт-трайфл – це ніжний шоколадний мус, полуничне кремю та неймовірне «Київське» тістечко. Секрет приготування цього смаколика нам відкрив суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Рецепт читайте в матеріалі.

Мус на чорному шоколаді:

жовтки – 30 г

цукор – 30 г

вершки (1) – 100 г

вершки (2) – 110 г

чорний шоколад – 50 г

желатин – 4 г

вода – 24 г

Спосіб приготування:

Змішайте желатин із водою, щоб отримати 28 г желатинової маси. Жовтки, цукор і вершки (1) змішайте в сотейнику і заваріть крем англез: за температури 83 °C на малому вогні дуже обережно зробіть крем, щоб жовтки не зварилися; щойно крем загусне – знімайте з вогню. Додайте чорний шоколад і желатинову масу, змішайте до однорідності. Збийте вершки (2) до м’яких піків. Змішайте шоколадно-яєчну масу зі збитими вершками. Розлийте теплий мус у 3 склянки (250 мл) для презентації та заморозьте на 5 хвилин, а потім поставте у холодильник.

Більше на тему: Колумбійський брауні: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Полуничне кремю:

пюре полуниці – 50 г

білий шоколад – 85 г

желатинова маса – 7 г

лимонний сік – 4 г

вершкове масло – 15 г

Спосіб приготування:

Зробіть пюре з полуниці, додайте сік лимона, закип’ятіть. Зробіть желатинову масу (1 г желатину на 6 г води), додайте в пюре. На водяній бані або в мікрохвильовій печі розтопіть білий шоколад. Полуничне пюре додайте до шоколаду і збийте блендером. Додайте вершкове масло кімнатної температури, ще раз перебийте блендером. Вилийте полуничне кремю на холодний шоколадний мус. Додайте нарізані тістечка «Київські». Поріжте полуницю і прикрасьте десерт.

Більше на тему: Креп-сюзетт: рецепт млинців від Ектора Хіменеса-Браво

Не пропустіть 4 випуск 11 сезону «МастерШеф» вже 18 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ