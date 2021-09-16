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Десерт-трайфл: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

16.09.2021

Десерт-трайфл – це ніжний шоколадний мус, полуничне кремю та неймовірне «Київське» тістечко. Секрет приготування цього смаколика нам відкрив суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Рецепт читайте в матеріалі.

Мус на чорному шоколаді:

  • жовтки – 30 г
  • цукор – 30 г
  • вершки (1) – 100 г
  • вершки (2) – 110 г
  • чорний шоколад – 50 г
  • желатин – 4 г
  • вода – 24 г

Спосіб приготування:

  1. Змішайте желатин із водою, щоб отримати 28 г желатинової маси.
  2. Жовтки, цукор і вершки (1) змішайте в сотейнику і заваріть крем англез: за температури 83 °C на малому вогні дуже обережно зробіть крем, щоб жовтки не зварилися; щойно крем загусне – знімайте з вогню.
  3. Додайте чорний шоколад і желатинову масу, змішайте до однорідності.
  4. Збийте вершки (2) до м’яких піків.
  5. Змішайте шоколадно-яєчну масу зі збитими вершками.
  6. Розлийте теплий мус у 3 склянки (250 мл) для презентації та заморозьте на 5 хвилин, а потім поставте у холодильник.

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Полуничне кремю:

  • пюре полуниці – 50 г
  • білий шоколад – 85 г
  • желатинова маса – 7 г
  • лимонний сік – 4 г
  • вершкове масло – 15 г

Спосіб приготування:

  1. Зробіть пюре з полуниці, додайте сік лимона, закип’ятіть.
  2. Зробіть желатинову масу (1 г желатину на 6 г води), додайте в пюре.
  3. На водяній бані або в мікрохвильовій печі розтопіть білий шоколад. Полуничне пюре додайте до шоколаду і збийте блендером.
  4. Додайте вершкове масло кімнатної температури, ще раз перебийте блендером.
  5. Вилийте полуничне кремю на холодний шоколадний мус.
  6. Додайте нарізані тістечка «Київські».
  7. Поріжте полуницю і прикрасьте десерт.

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