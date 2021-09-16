Десерт-трайфл: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
16.09.2021
Десерт-трайфл – це ніжний шоколадний мус, полуничне кремю та неймовірне «Київське» тістечко. Секрет приготування цього смаколика нам відкрив суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Рецепт читайте в матеріалі.
Мус на чорному шоколаді:
- жовтки – 30 г
- цукор – 30 г
- вершки (1) – 100 г
- вершки (2) – 110 г
- чорний шоколад – 50 г
- желатин – 4 г
- вода – 24 г
Спосіб приготування:
- Змішайте желатин із водою, щоб отримати 28 г желатинової маси.
- Жовтки, цукор і вершки (1) змішайте в сотейнику і заваріть крем англез: за температури 83 °C на малому вогні дуже обережно зробіть крем, щоб жовтки не зварилися; щойно крем загусне – знімайте з вогню.
- Додайте чорний шоколад і желатинову масу, змішайте до однорідності.
- Збийте вершки (2) до м’яких піків.
- Змішайте шоколадно-яєчну масу зі збитими вершками.
- Розлийте теплий мус у 3 склянки (250 мл) для презентації та заморозьте на 5 хвилин, а потім поставте у холодильник.
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Полуничне кремю:
- пюре полуниці – 50 г
- білий шоколад – 85 г
- желатинова маса – 7 г
- лимонний сік – 4 г
- вершкове масло – 15 г
Спосіб приготування:
- Зробіть пюре з полуниці, додайте сік лимона, закип’ятіть.
- Зробіть желатинову масу (1 г желатину на 6 г води), додайте в пюре.
- На водяній бані або в мікрохвильовій печі розтопіть білий шоколад. Полуничне пюре додайте до шоколаду і збийте блендером.
- Додайте вершкове масло кімнатної температури, ще раз перебийте блендером.
- Вилийте полуничне кремю на холодний шоколадний мус.
- Додайте нарізані тістечка «Київські».
- Поріжте полуницю і прикрасьте десерт.
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