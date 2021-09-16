Десерт-трайфл – это нежный шоколадный мусс, клубничное кремю и невероятное «Киевское» пирожное. Секрет приготовления этого лакомства нам раскрыл судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво. Рецепт читайте в материале.

Мусс на черном шоколаде:

желтки – 30 г

сахар – 30

сливки (1) – 100 г

сливки (2) – 110 г

черный шоколад – 50 г

желатин – 4 г

вода – 24 мл

Способ приготовления:

Растопите желатин в воде, чтобы получить 28 г желатиновой массы. Желтки, сахар и сливки (1) смешайте в сотейнике и заварите крем англез: при температуре 83 °C на малом огне очень осторожно сделайте крем, чтобы желтки не сварились; как только крем загустеет – снимайте с огня. Добавьте черный шоколад и желатиновую массу, смешайте до однородности. Взбейте сливки (2) до мягких пиков. Смешайте шоколадно-яичную массу со взбитыми сливками. Разлейте теплый мусс на 3 стакана (250 мл) для презентации и заморозьте на 5 минут, а затем поставьте в холодильник.

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Клубничное кремю:

пюре клубники – 50 г

белый шоколад – 85 г

желатиновая масса – 7 г

лимонный сок – 4 г

сливочное масло – 15 г

Способ приготовления:

Сделайте пюре из клубники, добавьте сок лимона, вскипятите. Сделайте желатиновую массу (1 г желатина на 6 г воды). Добавьте в пюре. На водяной бане или в микроволновой печи растопите белый шоколад. Клубничное пюре добавьте к шоколаду и взбейте блендером. Добавьте сливочное масло комнатной температуры, еще раз пробейте блендером. Вылейте клубничное кремю на холодный шоколадный мусс. Добавьте нарезанные пирожные «Киевские». Порежьте клубнику и украсьте десерт.

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