Завтра, 14 серпня, о 21:00 відбудеться показ 11 випуску грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу зустрінуться на головній кухні країни для того, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж буде в 11 випуску шоу?

За це літо на легендарній кухні «МастерШеф. CELEBRITY» глядачі дізналися, хто ж із зірок готує краще: чоловіки чи дружини, блондинки чи брюнетки, любителі собак чи котів… А завтра в бою зійдуться дві стихії ― вогонь і вода! Команда зіркових Овнів: Іраклі Макацарія, Даша Трегубова та Олександр Педан, ― проти команди знаменитих Раків: Слави Камінської, Анни Різатдінової та DJ Nana. Який знак зодіаку виявиться талановитішим у кулінарії? Чи допоможуть Іраклі його коронні рецепти хачапурі приготувати ідеальну пасту? І хто підкорить серце і шлунок Ектора?

