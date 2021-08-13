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«МастерШеф. Селебріті» випуск 11: Хто краще готує ― Іраклі Макацарія чи Слава Камінська?

13.08.2021

Завтра, 14 серпня, о 21:00 відбудеться показ 11 випуску грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу зустрінуться на головній кухні країни для того, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж буде в 11 випуску шоу?

За це літо на легендарній кухні «МастерШеф. CELEBRITY» глядачі дізналися, хто ж із зірок готує краще: чоловіки чи дружини, блондинки чи брюнетки, любителі собак чи котів… А завтра в бою зійдуться дві стихії ― вогонь і вода! Команда зіркових Овнів: Іраклі Макацарія, Даша Трегубова та Олександр Педан, ― проти команди знаменитих Раків: Слави Камінської, Анни Різатдінової та DJ Nana. Який знак зодіаку виявиться талановитішим у кулінарії? Чи допоможуть Іраклі його коронні рецепти хачапурі приготувати ідеальну пасту? І хто підкорить серце і шлунок Ектора?

Більше на тему: Сирники: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

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