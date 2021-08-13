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«МастерШеф. Селебрити» выпуск 11: Кто лучше готовит ― Иракли Макацария или Слава Каминская?

13.08.2021

Завтра, 14 августа, в 21:00 состоится показ 11 выпуска грандиозного кулинарного шоу «МастерШеф. Селебрити»! Самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса встретятся на главной кухне страны для того, чтобы показать, кто из них гуру кулинарии. Что же будет в 11 выпуске шоу?

 За это лето на легендарной кухне «МастерШеф. CELEBRITY» зрители узнали, кто же из звёзд готовит лучше: мужья или жены, блондинки или брюнетки, любители собак или кошек… А завтра в бою сойдутся две стихии ― огонь и вода! Команда звёздных Овнов: Иракли Макацария, Даша Трегубова и Александр Педан, ― против команды знаменитых Раков: Славы Каминской, Анны Ризатдиновой и DJ Nana. Какой знак зодиака окажется талантливее в кулинарии? Помогут ли Иракли его коронные рецепты хачапури приготовить идеальную пасту? И кто покорит сердце и желудок Эктора?

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