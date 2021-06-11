Завтра, 12 червня, о 21:00 відбудеться прем’єра грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті» ― одразу два випуски! Найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу зіткнуться на головній кухні країни для того, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж буде в прем’єрних випусках шоу?

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12 червня о 21:00 відбудеться грандіозна прем’єра зіркового кулінарного проєкту «МастерШеф. CELEBRITY». У першому випуску на найвідомішій кухні країни в кулінарній битві зійдуться зіркові блондинки і брюнетки ― Оля Полякова, Аліна Гросу і Таянна проти команди Надії Мейхер, Ольги Цибульської і Даші Астаф’євої! Для знаменитих красунь перемога стане справою честі, і вони будуть готові на все! Оля Полякова захоче довести, що вона не тільки Королева ночі, а й кухні! Заради пармезану для ідеального різото співачка буквально фізично «усуне» конкурентку Олю Цибульську. Зірки заспівають іспанською і зацілують суддів. Та чий же кулінарний талант виявиться гідним перемоги?

А о 23:00 розпочнеться другий випуск кулінарного шоу, в якому змагатимуться боги м’яса проти богів десертів: Алік Мкртчян, Костянтин Лайпаков і Владислав Цимбалюк проти Катерини Пєскової, Катерини Яблонської та Єфима Кравченка.

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Дмитро Танкович

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Video: «МастерШеф. CELEBRITY»: хто із зірок змагатиметься за перемогу в 1 та 2 випусках? У 1 випуску Мастер Шеф Селебріті учасники готуватимуть борщ. Подробиці 1 випуску Мастер Шеф Селебріті в матеріалі

Video: «МастерШеф. CELEBRITY»: хто із зірок змагатиметься за перемогу в 1 та 2 випусках? У 1 випуску Мастер Шеф Селебріті учасники готуватимуть борщ. Подробиці 1 випуску Мастер Шеф Селебріті в матеріалі

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