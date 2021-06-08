Уже відомо, що телеканал СТБ готує грандіозний літній сюрприз для всіх українців — зірковий сезон легендарного кулінарного проєкту «МастерШеф. CELEBRITY». Вперше на українському ТБ найяскравіші знаменитості шоу-бізнесу, актори, телеведучі та учасники улюблених проєктів, популярні танцюристи і сімейні пари зберуться на найвідомішій кухні країни, щоб показати свої кулінарні таланти. Читайте інтерв’ю з суддею шоу «МастерШеф. CELEBRITY» Ектором Хіменесом-Браво просто зараз!

Яким буде «МастерШеф. CELEBRITY»?

Я певен, що такий проєкт – це дуже логічне рішення, адже кулінарія в Україні останні десять років надзвичайно цікава глядачам. Люди хочуть побачити й інші її аспекти, їм кортить дізнатися, чи вміють зірки готувати, чи під силу їм упоратися з випробуваннями нашого проєкту, коли виникають кумедні ситуації… Я переконаний, що глядачі будуть у захваті від такого формату! Мені здається, що ця версія «МастерШеф» із тих, знаєте, коли можна добряче повеселитися, розслабитися, де немає аж такої гонитви за першістю, як на «Аматорах» чи «Професіоналах», і я думаю, що глядачі матимуть змогу краще познайомитися із зірками.

Кого з зірок ви чекали побачити найбільше?

Я чекаю на всіх! Я думаю, що кожному цікаво побачити свою улюблену зірку в стінах нашої кухні, тому неважливо, йдеться про «велику» чи «малу» знаменитість. Вони всі частина шоубізу, а це важка робота. Наш проєкт дасть можливість побачити їх усіх тут, зокрема й Полякову, Монро, Амадора Лопеса, Гришу Решетника… Це нагода побачити зірок різного ешелону. Ми не запрошували лише відомих співаків чи іменитих телеведучих, двері нашої кухні відчинені для всіх представників шоубізу.

Чи складно було давати об’єктивну оцінку своїм знайомим та друзям?

Знаєте, я вже так давно цим займаюся, що про проблеми з об’єктивністю годі й говорити. І не секрет, що хороший друг завжди каже правду в очі. У мене чудові дружні стосунки з тими зірками, які братимуть участь у проєкті, тому мої вердикти будуть абсолютно неупередженими. Я дуже люблю своїх друзів і знаю, що вони поважають мене і довіряють моїй думці. Дехто з них, певно, буде соромитися, коли доведеться готувати для мене… А хтось навіть не знає, чого від мене очікувати. Імовірно, дехто з зірок, особливо дівчата, наприклад, Надія Мейхер чи Надія Матвєєва, вони близькі подружки і, може, схочуть «підкупити» мене… Але я лишатимусь неупередженим.

Хто вас найбільше вразив?

Надія Матвєєва. Вона навчилася багатьох речей на «Все буде добре». Тому зараз вона справжня експертка. Полякова справді багато готує вдома. Вона перфекціоністка, я надзвичайно ціную цю її якість. Хоч би чим вона займалася, вона завжди прагне найкращого результату. Я думав, що кухня для неї – щось несерйозне, пусте, проте я побачив геть іншу картину. Каднай мене приголомшив! Йому треба було б стати шефом! Він чудова людина, любить готувати, у нього правильне ставлення до професії кухаря… Дружина Влада Ями – Ліліана, вона також добре знається на кулінарії, з нею було цікаво. Наталія Могилевська зі своєю здоровою веганською чи вегетаріанською філософією, було захопливо спостерігати за її участю в нашому шоу. Тому мене приємно вразили багато учасників.

Що ви хотіли б сказати шанувальникам «МастерШеф»?

Продовжуйте готувати вдома! І не засмучуйтесь, коли щось не вдається. Я також зазнаю невдач, хоча професійно готую все своє життя, але й мій кулінарний шлях не обходився без помилок… Що відбувається, коли я схибив? Я просто готую наново і в такий спосіб, виправляючи помилку, здобуваю досвід. Часто я бачу в зірок страх готувати. Вони бояться помилок. Не бійтеся! Просто готуйте вдома все, що заманеться, дотримуйтесь рецепту, а якщо помилитесь, сфотографуйте свою невдалу страву, запостіть її в інстаграмі і підпишіть: «Я готував, трохи схибив, але наступного разу все точно вийде».

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