Уже известно, что телеканал СТБ готовит грандиозный летний сюрприз для всех украинцев ― звездный сезон легендарного кулинарного проекта «МастерШеф. CELEBRITY ». Впервые на украинском ТВ яркие знаменитости шоу-бизнеса, актеры, телеведущие и участники любимых проектов, популярные танцоры и семейные пары соберутся на самой известной кухне страны, чтобы показать свои кулинарные таланты. Читайте интервью с судьей шоу «МастерШеф. CELEBRITY» Эктором Хименесом-Браво прямо сейчас!

Каким будет «МастерШеф. CELEBRITY»?

Я уверен, что такой проект ― это очень логичное решение, ведь кулинария в Украине последние десять лет очень интересна зрителям. Люди хотят увидеть и другие ее аспекты, им хочется узнать, умеют ли звезды готовить, по силам ли им справиться с испытаниями нашего проекта, когда возникают забавные ситуации… Я убежден, что зрители будут в восторге от такого формата! Мне кажется, что эта версия «МастерШеф» из тех, знаете, когда можно хорошо повеселиться, расслабиться, где нет такой большой погони за первенством, как на «Любителях» или «Профессионалах», и я думаю, что зрители смогут лучше познакомиться со звездами.

Кого из звезд вы ожидали увидеть больше всего?

Я жду всех! Я думаю, что каждому интересно увидеть свою любимую звезду в стенах нашей кухни, поэтому неважно, речь идет о «большой» или «малой» знаменитости. Они все часть шоубиза, а это тяжелая работа. Наш проект даст возможность увидеть их всех здесь, в том числе и Полякову, Монро, Амадора Лопеса, Гришу Решетника… Это возможность увидеть звезд разного эшелона. Мы не приглашали только известных певцов или именитых телеведущих, двери нашей кухни открыты для всех представителей шоубиза.

Сложно ли давать объективную оценку своим знакомым и друзьям?

Знаете, я уже так давно этим занимаюсь, что о проблемах с объективностью говорить не приходится. И не секрет, что хороший друг всегда говорит правду в глаза. У меня прекрасные дружеские отношения с теми звездами, которые будут принимать участие в проектах, поэтому мои вердикты будут абсолютно беспристрастными. Я очень люблю своих друзей и знаю, что они уважают меня и доверяют моему мнению. Некоторые из них, вероятно, будут стесняться, когда придется готовить для меня … А кто-то даже не знает, чего от меня ожидать. Вероятно, некоторые из звезд, особенно девушки, например, Надежда Мейхер или Надежда Матвеева, они близкие подружки и, может, захотят «подкупить» меня… Но я буду оставаться беспристрастным.

Кто вас больше всего поразил?

Надежда Матвеева. Она научилась многим вещам на «Все буде добре». Поэтому сейчас она настоящий эксперт. Полякова действительно много готовит дома. Она перфекционистка, я очень ценю это ее качество. Чем бы она ни занималась, она всегда стремится к наилучшему результату. Я думал, что кухня для нее ― нечто несерьезное, пустое, но я увидел совсем другую картину. Каднай меня ошеломил! Ему надо было бы стать шефом! Он замечательный человек, любит готовить, у него правильное отношение к профессии повара… Жена Влада Ямы ― Лилиана, она также хорошо разбирается в кулинарии, с ней было интересно. Наталья Могилевская со своей здоровой веганской или вегетарианской философией, было увлекательно наблюдать за ее участием в нашем шоу. Поэтому меня приятно поразили многие участники.

Что вы хотели бы сказать поклонникам «МастерШеф»?

Продолжайте готовить дома! И не расстраивайтесь, если что-то не удается. Я также претерпеваю неудачи, хотя профессионально готовлю всю свою жизнь, но и мой кулинарный путь не обходился без ошибок… Что происходит, когда я ошибаюсь? Я просто готовлю заново и таким образом, исправляя ошибку, получаю опыт. Часто я вижу у звезд страх готовить. Они боятся ошибок. Не бойтесь! Просто готовьте дома все, что угодно, следуйте рецепту, а если ошибетесь, сфотографируйте свое неудачное блюдо, запостите его в Инстаграм и подпишите: «Я готовил, немного ошибся, но в следующий раз все точно получится».

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