Телеканал СТБ готує грандіозний літній сюрприз для всіх українців — зірковий сезон легендарного кулінарного проєкту «МастерШеф». Уперше на українському ТБ найяскравіші знаменитості шоу-бізнесу і актори, телеведучі та учасники улюблених глядачами проєктів, популярні танцюристи і сімейні пари зберуться на найвідомішій кухні країни, щоб показати свої кулінарні таланти.

«“МастерШеф” ― це гігантський проєкт і особлива гордість телеканалу СТБ. Протягом 10 років він залишається найулюбленішим кулінарним проєктом країни і хітом для спонсорів. За цей час ми не тільки виростили нове покоління шефів, змінили ставлення українців до приготування і подачі страв, а й серйозно розширили лінійку кулінарним змаганням професіоналів, дітей та молоді. Зірковий сезон “МастерШеф” був нашою давньою мрією, яка в умовах карантинних зйомок стала і великим викликом для продакшену, адже команді необхідно було зібрати за короткий проміжок часу величезну кількість селебрітіс на одному майданчику. І ми з гордістю готуємося представити результат. Ми не стали змінювати звичне для глядача розташування проєкту в сітці (весна ― професіонали, осінь ― аматори) і доповнили кулінарний слот СТБ літнім сезоном. Упевнена, такий розважально-змагальний формат за участю найвідоміших українських зірок допоможе всім нам трохи відволіктися від складнощів через пандемію, розслабитися і отримати цього літа заряд позитиву і легкості», — коментує керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

У кожному випуску проєкту «МастерШеф. CELEBRITY» мірятися кулінарною майстерністю будуть дві зіркові команди. Їм доведеться повністю зануритися в неповторну атмосферу кухні «МастерШеф» і позмагатися в легендарних конкурсах проєкту. Наприклад, розгадати «кулінарного крокодила», приготувати страву без традиційних девайсів або ж виграти естафету.

У кулінарних баталіях схрестять ножі мегазірки: Джамала, Слава Камінська, Ольга Сумська, Наталія Могилевська, Даша Астаф’єва, Олег Скрипка, Оля Полякова, Юрій Ткач, Віталій Козловський, Мішель Андраде, Сергій і Сніжана Бабкіни, Олександра Заріцька, Надія Матвєєва, Євген Кот, Олена Шоптенко та інші.

Хто із зірок виявиться найкращим кулінаром, визначать судді: іменитий шеф-кухар, незмінний суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво і шоумен та улюблений ведучий СТБ Дмитро Танкович.

Переможець отримає ексклюзивний девайс істинного «МастерШефа», який стане предметом заздрості серед зірок шоу-бізнесу, — срібну сковороду!

Прем’єра «МастерШеф. CELEBRITY» запланована на літо 2021 року.

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