Телеканал СТБ готує грандіозний літній сюрприз для всіх українців — зірковий сезон легендарного кулінарного проєкту «МастерШеф. CELEBRITY». Вперше на українському ТБ найяскравіші знаменитості шоу-бізнесу, актори, телеведучі та учасники улюблених проєктів, популярні танцюристи і сімейні пари зберуться на найвідомішій кухні країни, щоб показати свої кулінарні таланти. Читайте інтерв’ю з суддею шоу «МастерШеф. CELEBRITY» Дмитром Танковичем просто зараз!

Які були ваші емоції, коли ви дізналися, що будете суддею?

По-перше, я по-хорошому здивувався, а потім зрадів. Я зрозумів, що, з одного боку, це так круто, тому що ми вже багато років тому працювали з Ектором на проєкті «​МастерШеф». Потім у нас було пост-шоу «​МастерШеф», а опісля — «​Кулінарна династія». Переді мною стояв величезний виклик: цьогоріч мені потрібно було як ведучому працювати українською мовою, і, я сподіваюсь, у мене це вийшло! У будь-якому разі, це класні емоції, і я щиро радий, що це відбулося!

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Хто з зірок вас здивував найбільше?

Якщо чесно, то вони всі тут розкрилися. З часом у всіх без винятку зірок починають горіти очі. І може, справді, вони в житті не сильно готують якісь страви, але настільки загоряються в цьому змаганні, що під кінець ти просто бачиш, як їх затягнуло. Я не знаю, можливо, багато з них після того, як знялися в нашому проєкті, повернулися додому, відкрили книгу рецептів, яка вже припала великим шаром пилу. Я в цьому впевнений! Ще Оля Полякова тут кричала так, що я думав, що ми в якийсь момент будемо міняти вікна! І це було не тому, що Оля раптом захотіла покричати, а тому, що вона справді переживала за те, що відбувається. І це було дуже класно!

А вас відразу затягнув проєкт?

Мене затягнуло тоді, як мені сказали: «Будемо працювати!». І це круто! Я побачився з Ектором і зрозумів, що все буде добре, весело і життєрадісно!

Ви часто готуєте вдома?

Не можна сказати, що я прямо якийсь кухар, та коли в мене є вихідний, я можу приготувати сніданок для сім’ї. Та зазвичай дружина мені каже, що не дуже добре вийшло. А дочка каже: «Тату, дякую, але нехай мама щось приготує» (сміється. — Прим. ред.).

Чи надихнув вас проєкт заглибитися в кулінарію?

Якщо вже взагалі відверто, то якісь речі я підглядаю, а потім думаю: скористаюся. А ще, крім іншого, як на будь-якій зустрічі хтось говоритиме про бешамель, то я одразу скажу, що це не прізвище якогось французького поета, а що це справді дуже класний соус і що я знаю, як його готувати!

А хотіли би долучитися як учасник?

Як учасник я Ектору пропонував, щоб він зібрав свою команду і я зібрав свою. І щоб ми тут боролися один з одним. Але він відмовився.

Що сподобається глядачеві при перегляді шоу найбільше?

Я дуже сподіваюся, що проєкт сподобається глядачам з однієї простої причини. У ньому є якась незвична доброта. Може, це дивно прозвучить, від мене ― тим паче, але в ньому є якась річ, що можна забути про ті проблеми, які зараз існують, по суті, щодня, щохвилини. І ось розслабитися і на півтори години поринути в задоволення. Подивитися на зірок у незвичному для них світлі. Мені здається, це цікаво: місцями весело, а місцями є над чим подумати.

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