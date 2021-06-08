Телеканал СТБ готовит грандиозный летний сюрприз для всех украинцев ― звездный сезон легендарного кулинарного проекта «МастерШеф. CELEBRITY». Впервые на украинском ТВ яркие знаменитости шоу-бизнеса, актеры, телеведущие и участники любимых проектов, популярные танцоры и семейные пары соберутся на самой главной кухне страны, чтобы показать свои кулинарные таланты. Читайте интервью с судьей шоу «МастерШеф. CELEBRITY» Дмитрием Танковичем прямо сейчас!

Каковы были ваши эмоции, когда вы узнали, что будете судьей?

Во-первых, я по-хорошему удивился, а потом обрадовался. Я понял, что, с одной стороны, это так круто, потому что мы уже много лет назад работали с Эктором на проекте «МастерШеф». Потом у нас было пост-шоу «МастерШеф», а после ― «Кулинарная династия». Передо мной стоял огромный вызов: в этом году мне нужно было как ведущему работать на украинском языке, и, я надеюсь, у меня это получилось! В любом случае, это классные эмоции, и я искренне рад, что это произошло!

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Кто из звезд вас удивил больше всего?

Если честно, то они все здесь раскрылись. Со временем у всех без исключения звезд начинают гореть глаза. И может, действительно, они в жизни не сильно готовят какие-то блюда, но настолько загораются в этом соревновании, под конец ты просто видишь, как их затянуло. Я не знаю, возможно, многие из них после того, как снялись в нашем проекте, вернулись домой, открыли книгу рецептов, которая уже покрылась толстым слоем пыли. Я в этом уверен! Еще Оля Полякова здесь кричала так, что я думал, что мы в какой-то момент будем менять окна! И это было не потому, что Оля вдруг захотела покричать, а потому, что она действительно переживала за происходящее. И это было очень классно!

А вас сразу затянул проект?

Меня затянуло тогда, когда мне сказали: «Будем работать!». И это круто! Я увиделся с Эктором и понял, что все будет хорошо, весело и жизнерадостно!

Вы часто готовите дома?

Нельзя сказать, что я прямо какой-то повар, но когда у меня есть выходной, я могу приготовить завтрак для семьи. Но обычно жена мне говорит, что не очень хорошо получилось. А дочь говорит: «Папа, спасибо, но пусть мама что-то приготовит» (смеется. ― Прим. ред.).

Вдохновил ли вас проект углубиться в кулинарию?

Если вообще откровенно, то какие-то вещи я подсматриваю, а потом думаю: воспользуюсь. А еще, помимо прочего, когда на любой встрече кто-то будет говорить о бешамеле, то я сразу скажу, что это не фамилия какого-то французского поэта, а это действительно очень классный соус и я знаю, как его готовить!

А хотели бы вы присоединиться в качестве участника?

Как участник я Эктору предлагал, чтобы он собрал свою команду и я собрал свою. И чтобы мы здесь боролись друг с другом. Но он отказался.

Что понравится зрителю при просмотре шоу больше всего?

Я очень надеюсь, что проект понравится зрителям по одной простой причине. В нем есть какая-то необычная доброта. Может, это странно прозвучит, от меня ― тем более, но в нем есть какая-то вещь, что можно забыть о тех проблемах, которые сейчас существуют, по сути, каждый день, каждую минуту. И вот расслабиться и на полтора часа погрузиться в удовольствие. Посмотреть на звезд в необычном для них свете. Мне кажется, это интересно: местами весело, а местами есть над чем подумать.

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