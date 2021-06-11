Завтра, 12 июня, в 21:00 состоится премьера грандиозного кулинарного шоу «МастерШеф. Селебрити» — выйдет сразу два выпуска! Самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса столкнутся на главной кухне страны для того, чтобы показать, кто из них гуру кулинарии. Но что же будет в премьерных выпусках шоу?

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12 июня в 21:00 состоится грандиозная премьера звёздного кулинарного проекта «МастерШеф. CELEBRITY». В первом выпуске на самой известной кухне страны в кулинарной битве схлестнутся звездные блондинки и брюнетки — Оля Полякова, Алина Гросу и Таянна против команды Надежды Мейхер, Ольги Цибульской и Даши Астафьевой! Для знаменитых красавиц победа станет делом чести, и они будут готовы на все! Оля Полякова захочет доказать, что она не только Королева ночи, но и кухни! Ради пармезана для идеального ризотто певица буквально физически «устранит» конкурентку Олю Цибульскую. Звезды запоют на испанском и зацелуют судей. Но чей же кулинарный талант окажется достойным победы?

А в 23:00 начнется второй выпуск кулинарного шоу, в котором будут состязаться боги мяса против богов десертов: Алик Мкртчян, Константин Лайпаков и Владислав Цимбалюк против Екатерины Песковой, Екатерины Яблонской и Эфима Кравченко.

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Дмитрий Танкович

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Video: «МастерШеф. CELEBRITY»: кто из звезд будет драться за победу в 1 и 2 выпусках? В 1 выпуске Мастер Шеф Селебрити участники будут готовить борщ. Подробности 1 выпуска Мастер Шеф Селебрити — в материале

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