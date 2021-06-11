Ліза Глинська виходить заміж
11.06.2021
Ліза Глинська відома глядачам телеканалу СТБ як учасниця, переможниця і суддя «МастерШеф». Днями талановита кондитерка приголомшила прекрасною новиною ― вона виходить заміж!
Нещодавно Ліза Глинська вирушила на відпочинок до Домінікани зі своїм коханим ― Максимом Большаковим. А вчора ввечері Єлизавета виклала фото руки з довгоочікуваною каблучкою на тлі Атлантичного океану.
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