Лиза Глинская выходит замуж
11.06.2021
Лиза Глинская известна зрителям телеканала СТБ как участница, победительница и судья «МастерШеф». На днях талантливая кондитерша ошарашила прекрасной новостью ― она выходит замуж!
Совсем недавно Лиза Глинская отправилась на отдых в Доминикану со своим возлюбленным ― Максимом Большаковым. А вчера вечером Елизавета выложила фото руки с долгожданным кольцом на фоне Атлантического океана.
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