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Лиза Глинская выходит замуж

11.06.2021

Лиза Глинская известна зрителям телеканала СТБ как участница, победительница и судья «МастерШеф». На днях талантливая кондитерша ошарашила прекрасной новостью ― она выходит замуж!

Совсем недавно Лиза Глинская отправилась на отдых в Доминикану со своим возлюбленным ― Максимом Большаковым. А вчера вечером Елизавета выложила фото руки с долгожданным кольцом на фоне Атлантического океана. 

 

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Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya)

Смотрите фото с помолвки прямо сейчас!

 

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