Совсем скоро, 12 июня, в 23:00 состоится премьера грандиозного кулинарного шоу «МастерШеф. Селебрити»! Состязаться за звание лучшего кулинара в нем будут украинские звезды шоу-бизнеса. В каждом выпуске будут встречаться команды с разными составами. Читайте пять фактов о новом кулинарном проекте «МастерШеф. CELEBRITY» прямо сейчас!

В кулинарной битве «МастерШеф. CELEBRITY» сразятся 72 украинские звезды. На легендарной кухне проекта зрители увидят актеров, музыкантов, хореографов, артистов, телеведущих, юмористов и многих других. Среди них ― Джамала, Слава Каминская, Наталья Могилевская, Даша Астафьева, Олег Скрипка, Оля Полякова, Юрий Ткач, Виталий Козловский, Надежда Матвеева, Евгений Кот, Алена Шоптенко, Павел Вишняков, Дмитрий Каднай, Алина Гросу, Оля Полякова, Tayanna, Павел Костицын, Тарас Тополя, Сергей Середа и др. В каждом выпуске программы будут соревноваться звездные команды, сформированные по определенному связующему критерию. Например, зрители увидят битву блондинок и брюнеток, легенд украинского шоу-бизнеса и нового поколения, мясников и кондитеров и т.п. Семейные битвы. Участниками нового сезона также станут знаменитые супружеские пары: Ольга Сумская и Виталий Борисюк, Снежана и Сергей Бабкины, Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко, а также Холостячка Ксения Мишина с Александром Эллертом, актерский тандем Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка. Зрители будут наблюдать кулинарное противостояние Григория и Кристины Решетник, Влада Ямы и его жены Лилианы. Сами знаменитости за кадром признались, что давно так не жаждали узнать, кто же из них настоящий шеф. Новый член жюри. Оценивать способности звездных поваров будет неизменный судья проекта Эктор Хименес-Браво. Помощь ему в этом деле составит шоумен и телеведущий Дмитрий Танкович. К слову, участники шоу веселятся с судьями не только на площадке, но и за кулисами съемок. Например, Эктор Хименес-Браво снимает различные видео со звездными участниками. Джамала спела с ним дуэтом, Мишель Андраде попыталась «соблазнить» пиццей, а танцовщица Илона Гвоздева закрутила его в танце. «МастерШеф. CELEBRITY» ― это украинская адаптация известного телеформата, который стал популярным в 18 странах мира. Очень большую любовь зрителей от завоевал в Великобритании. Там отснято 16 сезонов шоу.

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