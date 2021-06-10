Зовсім скоро, 12 червня, о 23:00 відбудеться прем’єра грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Змагатися за звання найкращого кулінара в ньому будуть українські зірки шоу-бізнесу. У кожному випуску зустрічатимуться команди з різними складами. Читайте п’ять фактів про новий кулінарний проєкт «МастерШеф. CELEBRITY» просто зараз!

У кулінарній битві «МастерШеф. CELEBRITY» змагатимуться 72 українські зірки. На кухні легендарного проєкту глядачі побачать акторів, музикантів, хореографів, артистів, телеведучих, гумористів і багатьох інших. Серед них — Джамала, Слава Камінська, Наталія Могилевська, Даша Астаф’єва, Олег Скрипка, Оля Полякова, Юрій Ткач, Віталій Козловський, Надія Матвєєва, Євген Кот, Олена Шоптенко, Павло Вишняков, Дмитро Каднай, Аліна Гросу, Оля Полякова, Tayanna, Павло Костіцин, Тарас Тополя, Сергій Середа та ін. У кожному випуску програми майстерністю мірятимуться зіркові команди, сформовані за певним сполучним критерієм. Наприклад, глядачі побачать битви блондинок і брюнеток, легенд українського шоу-бізнесу і нового покоління, м’ясників і кондитерів тощо. Сімейні битви. Учасниками нового сезону також стануть знамениті подружні пари: Ольга Сумська та Віталій Борисюк, Сніжана і Сергій Бабкіни, Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко, а також Холостячка Ксенія Мішина з Олександром Еллертом, акторський тандем Катерини Тишкевич і Валентина Томусяка. Глядачі спостерігатимуть кулінарне протистояння Григорія і Христини Решетників, Влада Ями та його дружини Ліліани. Самі знаменитості за кадром зізналися, що давно так не жадали дізнатися, хто ж із них справжній шеф. Новий член журі. Оцінювати здібності зіркових кухарів буде незмінний суддя проєкту Ектор Хіменес-Браво. Допомогу йому в цій справі складе шоумен і телеведучий Дмитро Танкович. До слова, учасники шоу веселяться з суддями не тільки на майданчику, а й за лаштунками зйомок. Наприклад, Ектор Хіменес-Браво знімає різні відео із зірковими учасниками. Джамала заспівала з ним дуетом, Мішель Андраде спробувала «спокусити» піцою, а танцівниця Ілона Гвоздьова закрутила його в танці. «МастерШеф. CELEBRITY» — це українська адаптація відомого телеформату, який став популярним у 18 країнах світу. Дуже велику прихильність глядачів він здобув у Великій Британії. Там відзнято 16 сезонів шоу.

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