Морквяний пиріг: рецепт від Володимира Ярославського

Морквяний пиріг – корисна страва, яку можна приготувати без особливих зусиль. Суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський любить використовувати цей рецепт і в піст! Професіонал поділився кількома секретами його приготування, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт морквяного пирога читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

морква – 400 г

горіх волоський підсушений (можна і фундук) –170 г

фінік – 300 г

вівсянка – 150 г

кокосова або інша олія без запаху – 110 мл

кориця

Спосіб приготування:

Тремо моркву на дуже дрібній тертці. Додаємо очищені горіхи. Фініки очищаємо від кісточки і подрібнюємо (найкраще ножем). Вівсянку (пластівці) подрібнюємо у блендері на борошно. Змішуємо все в мисці, заправляємо теплою кокосовою олією, перемішуємо, викладаємо у форму. Запікаємо у фользі за температури 180°C приблизно 30 хвилин. Охолоджуємо і подаємо, як вам подобається: просто як пиріг або з сорбетом, морозивом чи іншим сироїдним кремом.

Смачного!

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