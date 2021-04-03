Сьогодні, 3 квітня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачили довгоочікуваний 9 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивували учасники в дев’ятому випуску? Читайте просто зараз!

На початку першого конкурсу журі визначило трьох капітанів. Елеонора очолила жовту команду, Микола Люлько — червону, а Микола Мигаль — синю. На кухні «МастерШеф. Професіонали» учасники наслідували сучасні тенденції, які допомагають дбати про довкілля. Так, профі третього сезону готували обід для уявної Грети Тунберг, всесвітньо відомої екоактивістки.

Профі довелося розробити меню з трьох страв ресторанного рівня, які вони готували з відходів. Ба більше, обід потрібно було презентувати на їстівному екопосуді. При цьому судді враховували раціональне споживання ресурсів ― електрики і води ― за допомогою лічильників. Команда, яка витратить найбільше ресурсів, мала відразу одягати чорні фартухи, без дегустації.

За результатами вимірювання в команди червоних був найкращий коефіцієнт використання води та електроенергії. Свої страви шефи не варили, не смажили, а підкопчували пальником. А от команда жовтих використала найбільше води та електрики, тому судді навіть не куштували їхніх страв.

Команда синіх на перше приготувала інтерпретацію шведських котлет з риби з вершковим соусом та картоплею пай і подала страву на рибній голові. Ектору дуже сподобалися задум і смаки, але презентація була на низькому рівні. На друге учасники приготували пюре з пастернаку та селери з маринованим буряком та ківі, вином і тартаром з овочів з додаванням оливкової олії. Однак страва була недоготована. На десерт синя комада подала яблучну тарталетку з полуничним соусом, кремом сабайон і манго. Ользі сподобалася фруктова нарізка і креативний задум, однак виконання було не найкращим.

Червона команда приготувала на основне суп із коренеплодів, креветок та хребта лосося. На друге подала щічки лосося з картоплею і пюре із імбиру. Однак страви були сирими. Також вони приготували тартар з червоної риби на шкірі сібаса. Проте смак був не доведений, Володимиру не вистачало солі. Тартар з томатів, яблук та ківі з соусом із полуниці, лимонної цедри та кінзи шефи приготували на десерт. Ця страва вдалася напрочуд смачною та хорошою за консистенцією. Та навіть добре зекономивши на електроенергії, червоні зробили гірші страви. Чорний фартух одягнув капітан — Микола.

У другому конкурсі учасники поділилися на пари. Кожна двійка мала підійти до робочої поверхні, обрати коробку і приготувати страву італійської кухні, назву якої побачили під нею. Якщо страва вдавалася ідеально, то учасники заробляли суму, вказану на коробці. Що складніша страва — то більша сума. Якщо журі страву не приймало, шефи повинні були готувати її знову і знову, поки не доведуть до ідеалу. При цьому парі учасників потрібно було ще й оцінювати одне одного, помічати помилки інших учасників і писати на них справжні доноси! За кожен справедливий донос — цінна винагорода: бали за страви подвоювалися, а команда супротивника мала переробляти свою страву. Однак в учасників було всього три папірці, на яких вони могли писати скарги протягом усього конкурсу. Кулінари, які заробляли найменше грошей, одягали чорні фартухи. Але ті, які заробляли найбільше, скидали їх.

Микола Мигаль і Ліля заробили найбільше — 17 балів! А Микола Люлько написав на інших учасників найбільше правильних доносів. Тому Ліля зняла чорний фартух, а Микола Овчаренко і Неля — одягнули.

На конкурсі чорних сьогодні було сім учасників: Віктор, Елеонора, Леонід, Микола, Владислав, Коля і Неля. Шефи повинні були за півтори години приготувати закуску, основну страву і десерт ресторанного рівня з продуктів, які найчастіше купують українці на карантині.

Владислав приготував на основне запечену картоплю з цибулевим соусом і хеком, маринованим у білому вині. Однак Ектору не сподобалася презентація страви, хоч і техніки, застосовані у приготуванні, були складними. На закуску шеф подав рисовий чипс і паштет із тушенки. Ця страва вразила суддів, але з десертом учасник не встиг.

Леонід зробив сучасний сет із страв української кухні: запечені рулети з хеку та різото з картоплі і білого вина, холодець з хрумкою гречкою та кремову масу з молока та цукру. Усі три страви були ідеально приготовані та елегантно подані суддям.

Елеонора подала хек, обсмажений на маслі, з голландським соусом і крамблом із гречки та рису. Ектор був вражений структурами страви та її смаками. На закуску дівчина подала паштет з грушею в цибулі конфі, а на десерт — рисовий мус з італійською меренгою. Усі три страви були добре приготовані та високо оцінені суддями.

Віктор приготував хек з картопляним пюре і соусом на основі гречки. Також шеф подав рієт із тушенки з цибулевою карамеллю і фруктову тарталетку. Майже всі страви сподобалися суддям.

Микола приготував пюре з гречки з вершками та рибу в клярі. Сама ідея сподобалася Ектору, але він очікував від учасника більшого. Закуска — кнеля з тушенки з лимонною цедрою та рисовим чипсом ― здивувала Володимира Ярославського. Смаки були незвичними, але робота судді сподобалася. Рисовий пудинг з розмарином та лимонною цедрою теж сподобався Ользі Мартиновській. Страви були збалансованими і доведеними до смаку.

Неля приготувала філе хека з травами, картопляним гратеном і галантеном, картопляний торт і лимонну панакоту з лимонним джемом. Усі страви були правильно приготованими, але без особливої креативності.

Микола приготував тільки дві страви — основну і десерт: рибу на пару з цибулею та спеціями і мус із запеченої картоплі та цибулевого соусу. Гарніру не було, страви були недопрацьованими і незбалансованими за смаком.

Владислав і Микола сьогодні приготували найгірші страви, однак Влад краще впорався із завданням. Саме тому в 9 випуску шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 залишив Микола Овчаренко.

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