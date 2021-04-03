Сегодня, 3 апреля, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидели долгожданный 9 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы »-3. Чем удивляли участники в девятом выпуске? Читайте прямо сейчас!

В начале первого конкурса жюри определило трех капитанов. Элеонора возглвила желтую команду, Николай Люлько ― красную, а Николай Мигаль ― синюю. На кухне «МастерШеф. Профессионалы» участники последовали современным тенденциям, которые помогают заботиться об окружающей среде. Так, профи третьего сезона готовили обед для воображаемой Греты Тунберг, всемирно известной экоактивистки.

Им пришлось разработать меню из трех блюд ресторанного уровня, которые они готовили из отходов. Более того, обед нужно было подать на съедобной экопосуде. При этом судьи учитывали рациональное потребление ресурсов ― электричества и воды ― с помощью счетчиков. Команда, потратившая больше всех ресурсов, сразу надевала черные фартуки, без дегустации.

По результатам задания у команды красных был лучший коэффициент по использованию воды и электроэнергии. Свои блюда шефы не варили, не жарили, а коптили горелкой. А вот команда желтых использовала больше воды и электричества, поэтому судьи даже не пробовали их блюда.

Команда синих на первое приготовила интерпретацию шведских котлет из рыбы со сливочным соусом и картофелем пай и подала это на рыбной голове. Эктору очень понравились замысел блюда и вкусы, но презентация была на низком уровне. На второе участники подали пюре из пастернака и сельдерея с маринованной свеклой и киви, вином и тартаром из овощей с добавлением оливкового масла. Однако блюдо было недоготовленным. На десерт синяя команда подала яблочную тарталетку с клубничным соусом, кремом сабайон и манго. Ольге понравилась фруктовая нарезка и креативная задумка, однако исполнение было не наилучшим.

Красная команда приготовила на основное суп из корнеплодов, креветок и позвоночника лосося. На второе подала щечки лосося с картофелем и пюре из имбиря. Однако блюда были сырыми. Также они приготовили тартар из красной рыбы на коже сибаса. Однако вкус был не доведен, Владимиру не хватало соли. Тартар из томатов, яблок и киви с соусом из клубники, лимонной цедры и кинзы шефы приготовили на десерт. Это блюдо удалось удивительно вкусным и хорошим по консистенции. Но, даже хорошо сэкономив на электроэнергии, красные плохо справились с заданием. Черный фартук надел капитан ― Николай.

Во втором конкурсе участники поделились на пары. Каждая двойка должна была подойти к рабочей поверхности, выбрать коробку и приготовить блюдо итальянской кухни, название которого увидела под ней. Если блюдо выходило идеально, то участники зарабатывали сумму, указанную на коробке. Чем сложнее блюдо ― тем больше сумма. Если жюри блюдо не принимало, шефы должны были готовить его снова и снова, пока не доведут до идеала. При этом паре участников нужно было еще и оценивать друг друга, замечать ошибки других участников и писать на них настоящие доносы! За каждый справедливый донос ― ценное вознаграждение: баллы за блюда удваивались, а команда противника должна была переделывать свое блюдо. Однако у участников было всего три бумажки, на которых они могли писать жалобы в течение всего конкурса. Кулинары, которые зарабатывали меньше денег, надевали черные фартуки. Зато те, кто заработал больше, снимали их.

Николай Мигаль и Лиля заработали больше всех ― 17 баллов! А Николай Люлько подал на других участников больше всего правильных доносов. Поэтому Лиля сняла черный фартук, а вот Николай Овчаренко и Неля надели.

На конкурсе черных сегодня было семь участников: Виктор, Элеонора, Леонид, Николай, Владислав, Коля и Неля. Шефы должны были за полтора часа приготовить закуску, основное блюдо и десерт ресторанного уровня из продуктов, которые чаще всего покупают украинцы на карантине.

Владислав приготовил на основное запеченный картофель с луковым соусом и хеком, маринованным в белом вине. Однако Эктору не понравилась презентация блюда, хоть и техники, применяемые в приготовлении, были сложными. На закуску шеф подал рисовый чипс и паштет из тушенки. Это блюдо поразило судей, но с десертом участник не успел.

Леонид сделал современный сет из блюд украинской кухни: запеченные рулеты из хека и ризотто из картофеля и белого вина, холодец с хрустящей гречкой и кремовую массу из молока и сахара. Все три блюда были идеально приготовлены и элегантно представлены судьям.

Элеонора подала хек, обжаренный на масле, с голландским соусом и крамбл из гречки и риса. Эктор был поражен структурами блюда и его вкусами. На закуску девушка подала паштет с грушей в луке конфи, а на десерт ― рисовый мусс с итальянской меренгой. Все три блюда были хорошо приготовлены и высоко оценены судьями.

Виктор приготовил хек с картофельным пюре и соусом на основе гречки. Также шеф подал риет из тушенки с луковой карамелью и фруктовую тарталетку. Почти все блюда понравились судьям.

Николай приготовил пюре из гречки со сливками и рыбу в кляре. Сама идея понравилась Эктору, но он ожидал от участника большего. Закуска ― кнели из тушенки с лимонной цедрой и рисовым чипсом ― удивила Владимира Ярославского. Вкусы были необычными, но работа судье понравилась. Рисовый пудинг с розмарином и лимонной цедрой тоже понравился Ольге Мартыновской. Блюда были сбалансированными и доведенными по вкусу.

Неля приготовила филе хека с травами, картофельным гратеном и галантином, картофельный торт и лимонную панакоту с лимонным джемом. Все блюда были правильно приготовленными, но без особой креативности.

Николай приготовил только два блюда ― основное и десерт: рыбу на пару с луком и специями и мусс из запеченного картофеля и лукового соуса. Гарнира не было, блюда были недоработанными и несбалансированными по вкусу.

Владислав и Николай сегодня приготовили худшие блюда, но Влад справился с заданием лучше. Именно поэтому в 9 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 покинул Николай Овчаренко.

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