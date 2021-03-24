25-летний Владислав Давиденко на прошлой неделе покинул шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3. По образованию он юрист, обожает футбол, а по призванию – повар. После проекта Владислав получил новую должность — из су-шефа переквалифицировался в шефа! А что еще изменилось в жизни Владислава Давиденко? Читайте прямо сейчас!

Как изменилась ваша жизнь после проекта?

У меня жизнь поменялась только в лучшую сторону. Благодаря проекту и телеканалу СТБ меня начали узнавать на улицах, просят сфотографироваться, много людей пишут с различными предложениями. И еще благодаря моему труду мы с Дашей (участницей кастинга, которая так и не попала в 20-ку) создали первую в Украине онлайн-школу, аналогов которой нет во всем мире! Теперь мы учим людей крутым техникам и рецептам. До проекта я был су-шефом, а после стал шеф-поваром в ресторане.

С кем из участников «МастерШеф. Профессионалы»-3 продолжаете общение?

С тремя участниками: Владиславом Цимбалюком, Виталием Нужным и Вовой Юриным. Они — очень крутые ребята, товарищи и профессионалы своего дела, на которых можно положиться. Я встречаюсь часто с Владом в Киеве. С Вовой переписываемся, а с Виталием — созваниваемся.

Вы пошли бы на 4 сезон «МастерШеф. Профессионалы»?

Да! Я пошел бы на следующий сезон шоу для того, чтобы проверить еще раз свои силы, навыки и профессионализм. Я бы уже не делал таких ошибок. Я думаю, от такой возможности не отказался бы. Нужно всегда добиваться того, чего хочешь!

Как отреагировали ваши родители, когда узнали, что вы прошли в двадцатку?

Мои родители и близкие очень мной гордятся! А мама, как только узнала о том, что я в 20-ке, сказала, что во мне даже не сомневалась! Очень переживали за меня, держали кулачки, и перед каждым конкурсом я созванивался с мамой. Она очень переживала и весь этот период была постоянно со мной на телефоне.

Как вы думаете, чего вам не хватило для того, чтобы пройти дальше?

В первую очередь, мне не хватило опыта, ведь я работаю всего 3 года. По сравнению с теми людьми, которые были в 20-ке, это мало, ведь у них по 10—15 лет труда на кухне. Но я еще нормально продержался… Я ни в коем случае не расстраиваюсь, все будет хорошо!

Что вы порекомендовали бы участникам, которые хотят попасть в 20-ку в следующем сезоне?

Ребята, учите классику! Много читайте, подписывайтесь на крутых шеф-поваров, следите за трендами, но в первую очередь — много работайте! Не бойтесь делать ошибки. Если их не будет — не будет и прогресса! Я, например, очень много себя прокачивал, читал и писал. На конкурсах с участниками и после них все ребята очень много учились. Все боялись кондитерки, поэтому читайте много литературы.

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