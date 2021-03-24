25-річний Владислав Давиденко минулого тижня залишив шоу «МастерШеф. Професіонали»-3. За освітою він юрист, обожнює футбол, а за покликанням ― кухар. Після проєкту Владислав отримав нову посаду ― із су-шефа перекваліфікувався в шефа! А що ще змінилося в житті Владислава Давиденка? Читайте просто зараз!

Як змінилося ваше життя після проєкту?

У мене життя змінилося тільки на краще. Завдяки проєкту і телеканалу СТБ мене почали впізнавати на вулицях, просять сфотографуватися, багато людей пишуть з різними пропозиціями. І ще завдяки моїй праці ми з Дашею (учасницею кастингу, яка так і не потрапила в 20-ку) створили першу в Україні онлайн-школу, аналогів якої немає у всьому світі! Тепер ми навчаємо людей крутих технік і рецептів. До проєкту я був су-шефом, а після став шеф-кухарем у ресторані.

З ким із учасників «МастерШеф. Професіонали»-3 продовжуєте спілкування?

З трьома учасниками: Владиславом Цимбалюком, Віталієм Нужним і Вовою Юриним. Вони дуже круті хлопці, товариші і професіонали своєї справи, на яких можна покластися. Я зустрічаюся часто з Владом у Києві. З Вовою листуємося, а з Віталієм ― телефонуємо один одному.

Ви пішли б на 4 сезон «МастерШеф. Професіонали»?

Так! Я пішов би на наступний сезон шоу для того, щоб перевірити ще раз свої сили, навички і професіоналізм. Я вже не робив би таких помилок. Я думаю, від такої можливості не відмовився б. Потрібно завжди домагатися того, чого хочеш!

Як відреагували ваші батьки, коли дізналися, що ви пройшли до двадцятки?

Мої батьки і близькі дуже мною пишаються! А мама, як тільки дізналася про те, що я в 20-ці, сказала, що в мені навіть не сумнівалася! Дуже переживали за мене, тримали кулачки, і перед кожним конкурсом я розмовляв з мамою. Вона дуже переживала і весь цей період була постійно зі мною на телефоні.

Як ви думаєте, чого вам не вистачило для того, щоб пройти далі?

Передовсім мені не вистачило досвіду, адже я працюю всього 3 роки. У порівнянні з тими людьми, які були в 20-ці, це мало, адже в них по 10―15 років праці на кухні. Проте я ще нормально протримався… Я в жодному разі не засмучуюсь, усе буде добре!

Що ви порекомендували б учасникам, які хочуть потрапити у 20-ку в наступному сезоні?

Учіть класику! Багато читайте, підписуйтесь на крутих шеф-кухарів, стежте за трендами, але насамперед ― багато працюйте! Не бійтеся робити помилки. Якщо їх не буде ― не буде і прогресу! Я, наприклад, дуже багато себе прокачував, читав і писав. На конкурсах з учасниками і після них усі дуже багато вчилися. Усі боялися кондитерки, тому читайте багато літератури.

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