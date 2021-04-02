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Морквяний пиріг: рецепт від Володимира Ярославського

02.04.2021

Морквяний пиріг – корисна страва, яку можна приготувати без особливих зусиль. Суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський любить використовувати цей рецепт і в піст! Професіонал поділився кількома секретами його приготування, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт морквяного пирога читайте в матеріалі.  

Інгредієнти:

  • морква – 400 г
  • горіх волоський підсушений (можна і фундук) –170 г
  • фінік – 300 г
  • вівсянка – 150 г 
  • кокосова або інша олія без запаху – 110 мл
  • кориця 

Спосіб приготування:

  1. Тремо моркву на дуже дрібній тертці.
  2. Додаємо очищені горіхи.
  3. Фініки очищаємо від кісточки і подрібнюємо (найкраще ножем).
  4. Вівсянку (пластівці) подрібнюємо у блендері на борошно.
  5. Змішуємо все в мисці, заправляємо теплою кокосовою олією, перемішуємо, викладаємо у форму. 
  6. Запікаємо у фользі за температури 180°C приблизно 30 хвилин.
  7. Охолоджуємо і подаємо, як вам подобається: просто як пиріг або з сорбетом, морозивом чи іншим сироїдним кремом.

Смачного!

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