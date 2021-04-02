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Морковный пирог: рецепт от Владимира Ярославского

02.04.2021

Морковный пирог ― полезное блюдо, которое можно приготовить без особых усилий. Судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский любит использовать этот рецепт и в пост! Профессионал поделился несколькими секретами его приготовления, чтобы достичь сбалансированного вкуса. Пошаговый рецепт морковного пирога читайте в материале.

Ингредиенты:

  • морковь ― 400 г
  • орех грецкий подсушенный (можно и фундук) ― 170 г
  • финик ― 300 г
  • овсянка ― 150 г
  • кокосовое либо другое растительное масло без запаха ― 110 мл
  • корица

Способ приготовления:

  1. Трем морковь на очень мелкой терке.
  2. Добавляем очищенные орехи.
  3. Финики очищаем от косточки и измельчаем (лучше ножом).
  4. Овсянку (хлопья) измельчаем в блендере в муку.
  5. Смешиваем все в миске, заправляем теплым кокосовым маслом, перемешиваем, выкладываем в форму.
  6. Запекаем в фольге при температуре 180 °C примерно 30 минут.
  7. Охлаждаем и подаем, как вам нравится: просто как пирог либо с сорбетом, мороженым или другим сырым кремом.

Приятного аппетита!

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