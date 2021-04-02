Морковный пирог: рецепт от Владимира Ярославского
02.04.2021
Морковный пирог ― полезное блюдо, которое можно приготовить без особых усилий. Судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский любит использовать этот рецепт и в пост! Профессионал поделился несколькими секретами его приготовления, чтобы достичь сбалансированного вкуса. Пошаговый рецепт морковного пирога читайте в материале.
Ингредиенты:
- морковь ― 400 г
- орех грецкий подсушенный (можно и фундук) ― 170 г
- финик ― 300 г
- овсянка ― 150 г
- кокосовое либо другое растительное масло без запаха ― 110 мл
- корица
Способ приготовления:
- Трем морковь на очень мелкой терке.
- Добавляем очищенные орехи.
- Финики очищаем от косточки и измельчаем (лучше ножом).
- Овсянку (хлопья) измельчаем в блендере в муку.
- Смешиваем все в миске, заправляем теплым кокосовым маслом, перемешиваем, выкладываем в форму.
- Запекаем в фольге при температуре 180 °C примерно 30 минут.
- Охлаждаем и подаем, как вам нравится: просто как пирог либо с сорбетом, мороженым или другим сырым кремом.
Приятного аппетита!
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